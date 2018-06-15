Число погибших в ДТП с автобусом под Орлом выросло до пяти

В Орле в реанимационном отделении больницы скончалась женщина, пострадавшая при столкновении поезда и автобуса. Об этом сообщил глава Орловского района Юрий Парахин.

Он выразил соболезнования родственникам погибшей и пообещал, что администрация Орловского района поможет семье в организации похорон.

- Все это время она находилась в реанимации, за ее жизнь боролись врачи, - рассказал Юрий Парахин. - Это огромная потеря для семьи, безвременная утрата. Мы все тяжело переживаем случившееся с нашими земляками.

Напомним, что авария произошла утром 10 июня на железнодорожном переезде у деревни Гать. Товарный состав протаранил автобус ПАЗ, в котором находились артисты Лавровского сельского хора. В результате аварии на месте происшествия погибли три женщины и 17-летний юноша. Они были похоронены 12 июня.

В больницы Орла были доставлены 11 пострадавших. Состояние двоих из них оценивалось как тяжелое. Правительство региона и администрация Орловского района приняли решение об оказании материальной помощи. Семьям погибших выплатят по 300 тысяч рублей, пострадавших - по 150 тысяч.

Как сообщили в региональном СУ СК, по факту ДТП возбуждено два уголовных дела.