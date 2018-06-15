В Орле задержан предполагаемый виновник ДТП с автобусом

В Орле правоохранительные органы задержали 52-летнего водителя автобуса ПАЗ, предположительно, по вине которого произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде.

Как сообщили в региональном управлении СК России, водитель задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП. Оно заведено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, что авария произошла утром 10 июня на железнодорожном переезде у деревни Гать в Орловском районе. Товарный состав протаранил автобус, в котором находились артисты.

На месте происшествия погибли три женщины и 17-летний юноша. Позже в реанимации скончалась еще одна пострадавшая.

По версии следствия, подозреваемый, проигнорировав запрещающий сигнал семафора, пытался проехать перед движущимся поездом. Меру пресечения водителю определит суд.