Новости

Песков пояснил разницу между Сенцовым и "удерживаемыми лицами" 13:38
На московском рынке ипотеки зафиксировали резкий рост 13:36
Москва выступает за скорейшую отмену односторонних санкций против КНДР 13:35
Более двух миллионов футбольных фанатов приехали на ЧМ в Россию 13:27
Генсек ООН в ходе визита в РФ проведет переговоры с Лавровым 13:24
Блокировавший грузовики участник "Правого сектора" предстанет перед судом 13:20
В Красноярске таксист отказался везти девушку с синдромом Дауна 13:12
Подписчики соцсетей "Матч ТВ" смогут звонить комментаторам канала по окончании игр ЧМ 13:09
Инициатива о необязательном изучении родного языка одобрена с оговорками 13:08
Видео: Медведь с вувузелой проехал в кабриолете по центру Москвы 13:05
Видео: Самое высокое здание мира окрасили в цвета российского флага 13:00
Путин проведет серию международных телефонных разговоров 13:00
Москалькова обвинила омбудсмена Украины в нарушении российского закона 12:58
Песков рассказал, видел ли Путин фильм "Дело Собчака" 12:51
Убийца семьи из Норильска получил пожизненный срок 12:50
На машинах каршеринга можно будет проехать со скидкой по платным дорогам 12:49
Число погибших в ДТП с автобусом под Орлом выросло до пяти 12:48
ЛНР выдвинула условия сохранения в составе Украины 12:45
Пряники с изображением Марадоны изготовили в Беларуси 12:45
В Воронеже открыли бюст Роману Филипову 12:39
Названа причина стрельбы в Новокузнецке 12:32
Екатеринбуржец получил срок за прописку в квартире 198 мигрантов 12:29
В Уфе наемного убийцу осудили на восемь лет 12:16
Выплаты вкладчикам "Банка Воронеж" начнутся не позднее 29 июня 12:14
Как фанаты из Австралии и Колумбии болели в Казани за сборную РФ 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
15.06.2018 12:39
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Воронеже открыли бюст Роману Филипову

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Бюст Герою России, гвардии майору Роману Филипову открыли в Воронеже у школы № 85, в которой он учился. Памятник погибшему в Сирии летчику установили перед фасадом школы, на открытие пришли десятки горожан, курсанты Суворовского училища и Военно-воздушной академии, учителя и школьники, сенатор Виктор Бондарев и вдова летчика Ольга Филипова.

Фото: Антон Валагин/РГ
В Тамбове открыли памятник Валерию Халилову

Напомним, пилот штурмовика Су-25 гвардии майор Филипов был сбит 3 февраля 2018 года во время патрульного полета над сирийской провинцией Идлиб. Летчик катапультировался, на земле принял бой в террористами и, не желая сдаваться в плен, подорвал себя гранатой.

Роман Филипов отучился в 85-й школе 10 лет, трое его учителей - в том числе классный руководитель, - работают до сих пор. Они вспоминают Романа как вежливого, спокойного и очень целеустремленного мальчика.

6 февраля школе № 85 было присвоено имя Романа Филипова. 8 февраля летчика похоронили на Аллее Славы воронежского кладбища. В апреле комиссия по культурному наследию при мэрии Воронежа одобрила предложение инициативной группы горожан об установке памятника пилоту.

- Все значимые мероприятия будем теперь проводить у бюста Филипова. 19 мая в школе создан первый отряд Юнармии, 25 человек - они тоже будут участвовать, - рассказала ТАСС директор школы Галина Клепикова.

Главное сегодня

ЦИК: Итоги довыборов в Госдуму будут известны к 13 сентября
Туристическая компания Polar Tour остановила свою работу
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца
В Белом Доме не стали комментировать слова Трампа о российском Крыме
Медведев озвучил параметры пенсионной реформы