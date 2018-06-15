В Воронеже открыли бюст Роману Филипову

Бюст Герою России, гвардии майору Роману Филипову открыли в Воронеже у школы № 85, в которой он учился. Памятник погибшему в Сирии летчику установили перед фасадом школы, на открытие пришли десятки горожан, курсанты Суворовского училища и Военно-воздушной академии, учителя и школьники, сенатор Виктор Бондарев и вдова летчика Ольга Филипова.

Напомним, пилот штурмовика Су-25 гвардии майор Филипов был сбит 3 февраля 2018 года во время патрульного полета над сирийской провинцией Идлиб. Летчик катапультировался, на земле принял бой в террористами и, не желая сдаваться в плен, подорвал себя гранатой.

Роман Филипов отучился в 85-й школе 10 лет, трое его учителей - в том числе классный руководитель, - работают до сих пор. Они вспоминают Романа как вежливого, спокойного и очень целеустремленного мальчика.

6 февраля школе № 85 было присвоено имя Романа Филипова. 8 февраля летчика похоронили на Аллее Славы воронежского кладбища. В апреле комиссия по культурному наследию при мэрии Воронежа одобрила предложение инициативной группы горожан об установке памятника пилоту.

- Все значимые мероприятия будем теперь проводить у бюста Филипова. 19 мая в школе создан первый отряд Юнармии, 25 человек - они тоже будут участвовать, - рассказала ТАСС директор школы Галина Клепикова.