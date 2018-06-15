Петербург простится со старейшим археологом мира 19 июня

Стали известны дата и место прощания с археологом Василием Любиным, который скончался 14 июня на 101-м году жизни в клинической больнице РАН. Прощание с покойным состоится 19 июня, во вторник, в среднем зале городского крематория на Шафировском проспекте.

- Профессор Василий Прокофьевич Любин, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник-консультант Отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН был подлинным патриархом науки о древнейшем человеке в нашей стране, всемирно признанным авторитетом в области изучения нижнего и среднего палеолита, отмечают в ИИМК, - отмечается в некрологе, опубликованном на сайте Института истории материальной культуры РАН.

Примечательно, что в археологию Любин пришел уже в зрелом возрасте, имея за плечами большой жизненный и военный опыт. В 1942-1945 годах он воевал в составе Западного, Брянского, Первого и Второго Прибалтийских фронтов. Был награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной Войны 2 степени. Закончил войну на Дальнем Востоке в чине капитана, участвуя в разгроме Японии.

Судьба ученого была неразрывно связана с Ленинградским отделением Института археологии АН СССР/Институтом истории материальной культуры РАН, где он с 1950 года прошел путь от аспиранта до ведущего научного сотрудника.

На счету Василия Любина немало выдающихся открытий. В золотой фонд мировой доистории вошли Кударские пещеры в Юго-Осетии. Маршруты его изысканий пролегли практически по всем краям и республикам Северного Кавказа, им открыты древнейшие памятники Армении. Богатейшие материалы получены при полевых работах в Туркмении. Особая страница в биографии ученого - исследование палеолита Западной Африки.

Перу Любина принадлежат более 300 научных публикаций, в частности, монументальные монографии "Мустьерские культуры Кавказа", "Ашельская эпоха на Кавказе" (вышедшая в свет на русском и французском языках), крупные разделы в изданиях "Палеолит мира" и "Палеолит СССР".

Василий Прокофьевич Любин воспитал целую плеяду специалистов, в том числе двух член-корреспондентов РАН, большое число докторов и кандидатов наук, занимающих ныне ведущие позиции в отечественной науке.