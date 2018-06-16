Kia привезет на Московский международный автосалон новый Ceed

Компания Kia рассказала о том, какие автомобили покажет на Московском международном автосалоне, который пройдет в конце августа.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, центральное место в экспозиции Kia будет отведено новому поколению Ceed. Уточняется, что речь идет о хэтчбеке, появится ли на российском рынке универсал Ceed, который был представлен на мотор-шоу в Женеве, пока неизвестно.

Корейцы изменили написание названия модели, убрав апостроф, сменили дизайн экстерьера и салона, а также расширил список оснащения.

В основе новинки лежит новая платформа K2. Со сменой поколений автомобиль стал на 20 мм шире (1800 мм) и на 23 мм ниже (1447 мм) предшественника.

Среди внешних отличий - элементы дизайна, позаимствованные у новинки Stinger. В частности, изменилась передняя оптика, которая за доплату может быть полностью светодиодной, остекление, решетка радиатора и бамперы.

В салоне стало просторнее. Появилась мультимедийная система с дисплеем диагональю 5-, 7- или 8 дюймов. В списке доступных опций - вентиляция передних кресел, круиз-контроль, система мониторинга мертвых зон и подогрев всех сидений, а также ассистент движения в полосе.

Помимо премьеры Ceed, на стенде Kia свое место займут уже представленные в России модели: седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line, новое поколение компактного ситикара Picanto, обновленный кроссовер Soul и фастбек Stinger.

В мае российские дилеры Kia реализовали 19561 автомобиль, что на 29,6% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2018 года в России было продано 91352 автомобиля корейской марки, что на 34,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.