Форвард сборной Египта Салах сыграет против сборной России
Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах сможет сыграть против сборной России в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Об этом сообщил журналистам менеджер египетской команды Ихаб Лехита.
Салах получил травму в финальном матче Лиги чемпионов, где его "Ливерпуль" проиграл со счетом 1:3 мадридскому "Реалу" - он заработал повреждение в столкновении с Серхио Рамосом.
Травма оказалась не очень серьезной, и Мохамед был включен в заявку сборной на ЧМ-2018, однако первый матч против Уругвая он провел на скамейке запасных. На днях "Ливерпуль" со ссылкой на пресс-службу Египетской футбольной ассоциации заявил, что Салах будет готов сыграть с Россией. А теперь эта информация получила подтверждение.
"Мохамед в полном порядке и сможет участвовать в следующем матче", - сказал Ихаб Лехита.
Встреча сборных России и Египта состоится во вторник 19 июня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 21:00 по московскому времени. Наша команда уже прибыла в Северную столицу, где продолжит подготовку к матчу.
Бразилия - Швейцария. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:50
"Ростов Арена" примет первый матч сборной Бразилии на ЧМ-2018. Пятикратные чемпионы мира сыграют с командой Швейцарии. Одни из главных фаворитов турнира, бразильцы, постараются реабилитироваться за провал четырехлетней давности
Сборная Германии проиграла Мексике на ЧМ-2018 19:56
Действующие чемпионы мира немцы уступили в первом своем матче на чемпионате мира-2018 мексиканцам - 0:1. Единственный мяч забил Ирвинг Лосано. Таким образом, Мексика как минимум на день возглавила таблицу группы F
Германия - Мексика. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00
Московские "Лужники" принимают один из самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2018: Германия играет с Мексикой. В последний раз команды встречались в полуфинале Кубка конфедераций в 2017 году. Тогда победу со счетом 4:1 одержали немцы