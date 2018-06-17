Форвард сборной Египта Салах сыграет против сборной России

Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах сможет сыграть против сборной России в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018. Об этом сообщил журналистам менеджер египетской команды Ихаб Лехита.

Салах получил травму в финальном матче Лиги чемпионов, где его "Ливерпуль" проиграл со счетом 1:3 мадридскому "Реалу" - он заработал повреждение в столкновении с Серхио Рамосом.

Травма оказалась не очень серьезной, и Мохамед был включен в заявку сборной на ЧМ-2018, однако первый матч против Уругвая он провел на скамейке запасных. На днях "Ливерпуль" со ссылкой на пресс-службу Египетской футбольной ассоциации заявил, что Салах будет готов сыграть с Россией. А теперь эта информация получила подтверждение.

"Мохамед в полном порядке и сможет участвовать в следующем матче", - сказал Ихаб Лехита.

Встреча сборных России и Египта состоится во вторник 19 июня в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 21:00 по московскому времени. Наша команда уже прибыла в Северную столицу, где продолжит подготовку к матчу.

