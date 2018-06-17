Трамп: Саммит с Ким Чен Ыном прекратил ракетные пуски КНДР

Состоявшийся 12 июня саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном привел к прекращению ядерных и ракетных испытаний. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ответ на критику, звучащую в его адрес со стороны демократов.

"Больше нет ядерных испытаний, не летают ракеты, уничтожены полигоны, возвращены заложники, останки американских военнопленных вернут на родину", - написал президент США на своей странице в Twitter. По мнению Трампа, к этому привела именно его встреча с северокорейским лидером.

Договоренность о денуклеаризации Корейского полуострова, по его словам, восхваляется по всей Азии, однако в США "некоторые предпочли бы, чтобы эта историческая сделка сорвалась, чем признать за Трампом победу, даже если она спасет миллионы и миллионы жизней".

Совместные учения, проводимые США и Южной Кореей, хозяин Белого дома назвал чрезвычайно дорогим и провокационным предприятием. "Приостановка "военных игр" на время переговоров была моим распоряжением, потому что они чрезвычайно затратны и накладывают плохой отпечаток на добросовестные переговоры. К тому же, они весьма провокационны. Мы можем возобновить их немедленно, если переговоры сорвутся, хотя, я надеюсь, этого не произойдет", - написал Трамп.

Напомним, 12 июня президент США и лидер КНДР провели встречу в Сингапуре. По итогам саммита было подписано соглашение, согласно которому стороны заявили о приверженности установить новые отношения в соответствии с желанием двух народов жить в мире и процветании, обязались объединить усилия в целях создания постоянного и стабильного мира на Корейском полуострове.

Пхеньян подтвердил свое обещание работать в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова и выразил готовность как можно скорее произвести раскопки останков погибших в годы Корейской войны и произвести передачу США опознанных останков.