Трамп: Саммит с Ким Чен Ыном прекратил ракетные пуски КНДР

Состоявшийся 12 июня саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном привел к прекращению ядерных и ракетных испытаний. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ответ на критику, звучащую в его адрес со стороны демократов.
"Больше нет ядерных испытаний, не летают ракеты, уничтожены полигоны, возвращены заложники, останки американских военнопленных вернут на родину", - написал президент США на своей странице в Twitter. По мнению Трампа, к этому привела именно его встреча с северокорейским лидером.
Договоренность о денуклеаризации Корейского полуострова, по его словам, восхваляется по всей Азии, однако в США "некоторые предпочли бы, чтобы эта историческая сделка сорвалась, чем признать за Трампом победу, даже если она спасет миллионы и миллионы жизней".
Совместные учения, проводимые США и Южной Кореей, хозяин Белого дома назвал чрезвычайно дорогим и провокационным предприятием. "Приостановка "военных игр" на время переговоров была моим распоряжением, потому что они чрезвычайно затратны и накладывают плохой отпечаток на добросовестные переговоры. К тому же, они весьма провокационны. Мы можем возобновить их немедленно, если переговоры сорвутся, хотя, я надеюсь, этого не произойдет", - написал Трамп.
Напомним, 12 июня президент США и лидер КНДР провели встречу в Сингапуре. По итогам саммита было подписано соглашение, согласно которому стороны заявили о приверженности установить новые отношения в соответствии с желанием двух народов жить в мире и процветании, обязались объединить усилия в целях создания постоянного и стабильного мира на Корейском полуострове.
Пхеньян подтвердил свое обещание работать в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова и выразил готовность как можно скорее произвести раскопки останков погибших в годы Корейской войны и произвести передачу США опознанных останков.
The denuclearization deal with North Korea is being praised and celebrated all over Asia. They are so happy! Over here, in our country, some people would rather see this historic deal fail than give Trump a win, even if it does save potentially millions & millions of lives!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июня 2018 г.