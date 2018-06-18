Глава Audi задержан по делу о "дизельгейте"

Полиция Германии задержала главу автомобильного концерна Audi Руперта Штадлера, по решению суда он отправлен в следственный изолятор. Об этом сообщили в прокуратуре Мюнхена.

"Подозреваемый предстал перед судьей, которая распорядилась заключить его в следственный изолятор", - проинформировали в прокуратуре, добавив, что были опасения, что оставшись на свободе Штадлер попытается скрыть следы преступления. Другие подробности расследования пока не раскрываются.

Руперт Штадлер возглавлял автоконцерн на протяжении 11 лет. На прошлой неделе в его отношении было начато расследование по подозрению в "мошенничестве и подлоге" документов в связи с "дизельным скандалом". В его доме в Ингольштадте, а также в доме еще одного из членов совета директоров концерна полиция провела обыски. Таким образом, количество обвиняемых по делу о "дизельгейте" возросло до 20 человек.

Напомним, в 2015 году Volkswagen и его подразделение Audi обвинили в оснащении дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

На прошлой неделе прокуратура города Брауншвайг обязала Volkswagen выплатить один миллиард евро за экономические преступления, которые привели к обману потребителей. Это самый высокий штраф, когда-либо вынесенный в Германии.