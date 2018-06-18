Лидером российского проката стало продолжение "Суперсемейки"

Сиквел анимационного блокбастера "Суперсемейка", разухабистый полнометражный мультфильм "Суперсемейка 2", предсказуемо вышел в лидеры российского бокс-офиса по итогам уикенда.

Предварительные данные по кассовым сборам выходных обнародованы специализированным ресурсом kinobusiness.com. И из них следует: описание похождений семейства, все члены которого наделены теми или иными сверхпособностями, собрали в России и странах СНГ за 14-17 июня 347,5 миллиона рублей.

Второе место - снова сиквел, "Мир Юрского периода 2", продолжение обновленного продолжения серии "Парк Юрского периода", собрало 175,6 миллиона.

Третья строчка - комедия "Красотка на всю голову" комика Эми Шумер. Смехопанорама заработала 32,5 миллиона.

Четвертое место - криминальная драма "Эскобар" с Хавьером Бардемом в главной роли - 21,4 миллиона.

Замыкает пятерку российский хоррор про фотоаппарат-убийцу "Фото на память", собравший 19,4 миллиона рублей.