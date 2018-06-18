На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Лидером российского проката стало продолжение "Суперсемейки"

Новость 18.06.2018, 15:06 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сиквел анимационного блокбастера "Суперсемейка", разухабистый полнометражный мультфильм "Суперсемейка 2", предсказуемо вышел в лидеры российского бокс-офиса по итогам уикенда.

Предварительные данные по кассовым сборам выходных обнародованы специализированным ресурсом kinobusiness.com. И из них следует: описание похождений семейства, все члены которого наделены теми или иными сверхпособностями, собрали в России и странах СНГ за 14-17 июня 347,5 миллиона рублей.

Фото: Reuters/ Eric Gaillard
Критики назвали 30 режиссеров, у которых вообще нет плохих фильмов

Второе место - снова сиквел, "Мир Юрского периода 2", продолжение обновленного продолжения серии "Парк Юрского периода", собрало 175,6 миллиона.

Третья строчка - комедия "Красотка на всю голову" комика Эми Шумер. Смехопанорама заработала 32,5 миллиона.

Четвертое место - криминальная драма "Эскобар" с Хавьером Бардемом в главной роли - 21,4 миллиона.

Замыкает пятерку российский хоррор про фотоаппарат-убийцу "Фото на память", собравший 19,4 миллиона рублей.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Один из создателей "Лица со шрамом" умер от кровоизлияния в мозг 12:11
Появились первые кадры со съемок нового фильма Квентина Тарантино 12:05
Видео: критики назвали самые душераздирающие киносцены 17.06.2018
#Россия
Фото: twitter.com/Gothamist
Американцы снимут сериал про русскую авантюристку Анну Сорокину 15.06.2018
Студия Disney снимет комедию по сценарию экономиста из России 15.06.2018
Жерар Депардье и Пьер Ришар хотят снять фильм о Мордовии 14.06.2018
#фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Названы лучшие телесериалы по комиксам Marvel 12:19
Грядет новое кино о постапокалипсисе - от создателей "Легиона" и "Фарго" 14.06.2018
По миру "Очень странных дел" выйдет несколько книг 13.06.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.