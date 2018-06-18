Моуринью: Германия выйдет в плей-офф ЧМ и может дойти до полуфинала

Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии сможет пробиться в плей-офф ЧМ-2018, даже несмотря на поражение от Мексики в первом туре группового этапа. В этом выразил уверенность известный специалист, главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Немцы накануне, напомним, проиграли Мексике 0:1. Теперь подопечным Йоахима Лева предстоит сразиться со Швецией и с Южной Кореей. Моуринью считает, что сборной Германии по силам одолеть этих оппонентов, и бундестим должна пройти в плей-офф. Правда, Жозе дал понять, что не верит, будто немцы смогут в итоге защитить титул.

"Думаю, сборная Германии сможет выйти в плей-офф. У них не самые сильные соперники по группе, - приводит слова Моуринью RT. - Поэтому они смогут дойти минимум до четвертьфинала, может быть, и до полуфинала".

Португалец также высказался о перспективах сборной Англии, которая сегодня вечером сыграет с Тунисом. Он считает, что англичане испытают некоторые проблемы, но в итоге одержат победу на классе.

"Англичане по своей натуре немного пессимистичны. Они сомневаются в себе, не очень уверенны и ощущают серьезное давление, - заметил Жозе. - Но сборная Туниса находится на другом уровне. В команде Англии собраны одни из лучших европейских футболистов, которые выступают в самых престижных чемпионатах. Думаю, африканцам удастся доставить им некоторые проблемы, но в конце концов победу одержат талант и опыт. Англия победит".

Матч между сборными Туниса и Англии состоится в понедельник в Волгограде и начнется в 21:00 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.