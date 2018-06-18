В Орле арестован виновник ДТП с пятью погибшими

Водитель автобуса, выехавший на переезд перед грузовым поездом, решением суда помещен под стражу на два месяца.

Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Орловской области.

- Подозреваемый находится в больнице под конвоем. Когда позволит состояние здоровья, его переведут в СИЗО, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СКР Ольга Бердникова.

Напомним, утром 10 июня ПАЗ с артистами Лавровского сельского хора выехал на железнодорожный переезд перед грузовым поездом. В результате столкновения четыре пассажира автобуса: трое женщин и 17-летний юноша, - погибли на месте.

Пять дней спустя в больнице умерла еще одна пострадавшая. Травмы получили десять человек.

По факту аварии с тяжелыми последствиями возбуждены два уголовных дела: о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.