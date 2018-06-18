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18.06.2018 16:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Орле арестован виновник ДТП с пятью погибшими

Текст: Антон Валагин (Орел)

Водитель автобуса, выехавший на переезд перед грузовым поездом, решением суда помещен под стражу на два месяца.

Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Орловской области.

Фото: @gucodd/twitter.com
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- Подозреваемый находится в больнице под конвоем. Когда позволит состояние здоровья, его переведут в СИЗО, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СКР  Ольга Бердникова.

Напомним, утром 10 июня ПАЗ с артистами Лавровского сельского хора выехал на железнодорожный переезд перед грузовым поездом. В результате столкновения четыре пассажира автобуса: трое женщин и 17-летний юноша, - погибли на месте.

Пять дней спустя в больнице умерла еще одна пострадавшая. Травмы получили десять человек. 

По факту аварии с тяжелыми последствиями возбуждены два уголовных дела: о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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