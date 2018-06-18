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18.06.2018 10:33
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сочинская выдра предсказала победителя матча Россия - Египет

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Живущий в Сочинском аквариуме самец выдры Гарри сделал свой прогноз на предстоящий матч ЧМ-2018 между командами России и Египта, который состоится завтра, 19 июня, в Санкт-Петербурге.

Фото: Ольга Максимова/ РГ
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- По традиции в воду бросили два мяча, на сушу же животное вытащило тот, на котором красовалась надпись "Россия". Это второе предсказание игр нашей сборной, и второй раз питомец назвал победителем именно российскую команду, - рассказывает заместитель директора Сочинского аквариума Жанна Зазина.

Как уже писала "РГ", ранее Гарри безошибочно предсказал результат матча Россия - Саудовская Аравия, в котором российские футболисты одержали победу со счетом 5:0.

Напомним, "конкуренты" выдры есть как в других городах РФ, так и в олимпийской столице. К примеру, свои прогнозы делают эрмитажный кот Ахилл и кролик сочинского эколого-биологического центра Пушик. Причем последний напророчил победу сборной Панамы в сегодняшнем матче с бельгийцами, который стартует в 18.00 на стадионе "Фишт".

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