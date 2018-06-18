Видео: Исландские фанаты спели "Калинку" на фоне вулкана

Болельщики футбольной сборной Исландии влюбили в себя весь мир еще два года назад, когда их команда блеснула на чемпионате Европы во Франции. Они поразили любителей футбола своей искренней и бескорыстной поддержкой, а также музыкальностью и невероятной слаженностью.

Москва уже успела оценить традиционный "суппорт" исландских фанатов: на днях команда островного государства сотворила мини-сенсацию, на стадионе "Спартак" в рамках группового этапа ЧМ-2018 сыграв вничью с Аргентиной во главе с Лионелем Месси. Жизнерадостные и позитивные исландцы наводнили российскую столицу, пели песни и с удовольствием фотографировались со всеми желающими.

А сейчас в Сети появилось видео, на котором группа исландских болельщиков поет нашу "Калинку", стоя у обрыва на берегу моря и на фоне вулкана. Причем первый припев и куплет они исполнили на родном языке, а во второй раз спели припев по-русски. "Россия, спасибо за гостеприимство!" - такими словами завершается ролик.

В рамках группового турнира в квартете С сборной Исландии предстоит также сыграть с командами Нигерии и Хорватии. Эти матчи состоятся 22 июня в Волгограде и 26 июня в Ростове-на-Дону соответственно.