Во время сегодняшних матчей ЧМ-2018 будет жарко

В понедельник игры ЧМ-2018 пройдут в Нижнем Новгороде, Сочи и Волгограде.

В Нижнем Новгороде в 15:00 встречаются сборные Швеции и Южной Кореи. По прогнозу Гидрометцентра, к этому времени воздух в городе прогреется до 25-27 градусов. Дождей не ожидается.

В Сочи тоже обойдется без осадков. Матч между сборными Бельгии и Панамы стартует в 18 часов. Жара к этому времени немного спадет, но все равно будет не менее 26 градусов.

В традиционно жарком и сухом Волгограде сегодня, благодаря северо-восточному ветру, после полудня относительно мягкие для лета 26-28 градусов, а к 21 часу, когда начнется матч Тунис - Англия, температура успеет понизится до более комфортных 20-21 градуса.