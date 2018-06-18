Во время сегодняшних матчей ЧМ-2018 будет жарко
В понедельник игры ЧМ-2018 пройдут в Нижнем Новгороде, Сочи и Волгограде.
В Нижнем Новгороде в 15:00 встречаются сборные Швеции и Южной Кореи. По прогнозу Гидрометцентра, к этому времени воздух в городе прогреется до 25-27 градусов. Дождей не ожидается.
В Сочи тоже обойдется без осадков. Матч между сборными Бельгии и Панамы стартует в 18 часов. Жара к этому времени немного спадет, но все равно будет не менее 26 градусов.
В традиционно жарком и сухом Волгограде сегодня, благодаря северо-восточному ветру, после полудня относительно мягкие для лета 26-28 градусов, а к 21 часу, когда начнется матч Тунис - Англия, температура успеет понизится до более комфортных 20-21 градуса.
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