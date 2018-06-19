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19.06.2018 18:45
Рубрика: Спорт

Фанаты из Англии остались в восторге от российского гостеприимства

Текст: Данила Жиляев

На матчи чемпионата мира-2018 в Россию приехали любители футбола со всей планеты. В том числе, значительно количество фанатов из Англии прибыло в нашу страну, чтобы поддержать свою национальную команду, и гости с Туманного Альбиона остались в восторге от российского гостеприимства.

Многие из них поначалу настороженно воспринимали окружающую обстановку - и это неудивительно, учитывая, как их "накручивают" СМИ их страны. Однако вскоре они убедились, что россияне действительно искренне рады иностранным гостям и готовы обеспечить им самый радушный прием.

Первый матч на турнире сборная Англии провела в Волгограде - городе, имеющем особую историческую значимость для России, что подчеркивала британская полиция, призывая своих фанатов обойтись без провокаций.

Впрочем, как сообщалось ранее, у наиболее агрессивных английских болельщиков отобрали паспорта, так что в город на Волге прибыли истинные любители футбола. Так, 43-летний Джеймс Локетт не был готов к столь уважительному приему, который он встретил в "городе, ранее известном как Сталинград", сообщает Independent. Болельщик признался, что не увидел со стороны россиян ничего, кроме дружелюбия.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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"Сталинград действительно впечатляет, - поделился Локетт. - Люди как люди, обычные российские болельщики не имеют никакого отношения к напряженности, которая существует между нашими странами".

Многие английские фанаты с благодарностью высказываются о россиянах за их гостеприимство. Хотя некоторые из них были в Марселе во время беспорядков на Евро-2016 и опасались, что в нашей стране им могут это припомнить. Но на деле вышло совершенно иначе - даже отчасти обескураживающе для англичан.

"Все просто на высочайшем уровне, - сказал 19-летний Алекс Пирс, признавшийся при этом, что такое дружелюбие изрядно его озадачило - он явно ожидал иного. - Вчера я разговаривал с русским "ультрас", у него на ноге была вытатуирована надпись "Марсель 2016". Но все, чего он хотел, это обнять меня".

Сборная Англии, напомним, одержала победу над командой Туниса со счетом 2:1 благодаря дублю Гарри Кейна. Следующую игру "львы" проведут 24 июня в Нижнем Новгороде против Панамы. Можно не сомневаться, что будет масса отзывов английских фанатов о дружелюбных и гостеприимных нижегородцах.

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