Как остановить Салаха? Ловчев и Егоров - о ключевом матче сборной России
Сборная России сегодня проведет свой второй матч на чемпионате мира. И если перед игрой с Саудовской Аравией все было плохо, то теперь все будто бы хорошо. Пять голов в предыдущем матче не оставили от негативного фона вокруг сборной и следа. Но справится ли сборная России с Мохаммедом Салахом?
Человек, который наряду с Криштиану Роналдо и Месси сейчас составляет тройку великих игроков планеты, появится на поле впервые после травмы, которую получил три недели назад в финале Лиги чемпионов, где его "Ливерпуль" проиграл "Реалу".
Как сдержать Салаха? Кто будет играть против него индивидуально и будет ли? Чего ждать от обороны российской сборной и когда начнет забивать главный форвард Федор Смолов? На эти вопросы ответят эксперты программы.
Также в эфире включение нашего корреспондента из Санкт-Петербурга, где сегодня сыграет сборная России и комментарий экс-защитника российской команды, бронзового призера Евро-2008 Дениса Колодина.
Обсудим и победу англичан над Тунисом в Волгограде, а также атмосферу вокруг этой игры - английских фанатов просили быть осторожнее с русскими, но они оказались "даже слишком дружелюбными".
Итак, с 11.00 (мск) в прямом эфире rg.ru программа "Футбол на высоте".
Главные темы программы:
* Россия: как противостоять Салаху
* Саудовская Аравия: инцидент при посадке самолета со сборной в Ростове
* Англия: победа над Тунисом, мошками и стереотипами
* Хорватия: за что отчислили игрока команды Калинича
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