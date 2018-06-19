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19.06.2018 10:52
Рубрика: Спорт

Как остановить Салаха? Ловчев и Егоров - о ключевом матче сборной России

Обозреватель "РГ" Евгений Ловчев и заместитель главного редактора "Спорт-Экспресса" Сергей Егоров - в эфире программы "Футбол на высоте"

Сборная России сегодня проведет свой второй матч на чемпионате мира. И если перед игрой с Саудовской Аравией все было плохо, то теперь все будто бы хорошо. Пять голов в предыдущем матче не оставили от негативного фона вокруг сборной и следа. Но справится ли сборная России с Мохаммедом Салахом?

Человек, который наряду с Криштиану Роналдо и Месси сейчас составляет тройку великих игроков планеты, появится на поле впервые после травмы, которую получил три недели назад в финале Лиги чемпионов, где его "Ливерпуль" проиграл "Реалу".

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Как сдержать Салаха? Кто будет играть против него индивидуально и будет ли? Чего ждать от обороны российской сборной и когда начнет забивать главный форвард Федор Смолов? На эти вопросы ответят эксперты программы.

Также в эфире включение нашего корреспондента из Санкт-Петербурга, где сегодня сыграет сборная России и комментарий экс-защитника российской команды, бронзового призера Евро-2008 Дениса Колодина.

Обсудим и победу англичан над Тунисом в Волгограде, а также атмосферу вокруг этой игры - английских фанатов просили быть осторожнее с русскими, но они оказались "даже слишком дружелюбными".

Итак, с 11.00 (мск) в прямом эфире rg.ru программа "Футбол на высоте".

Главные темы программы:

* Россия: как противостоять Салаху

* Саудовская Аравия: инцидент при посадке самолета со сборной в Ростове

* Англия: победа над Тунисом, мошками и стереотипами

* Хорватия: за что отчислили игрока команды Калинича

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