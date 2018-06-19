Как остановить Салаха? Ловчев и Егоров - о ключевом матче сборной России

Человек, который наряду с Криштиану Роналдо и Месси сейчас составляет тройку великих игроков планеты, появится на поле впервые после травмы, которую получил три недели назад в финале Лиги чемпионов, где его "Ливерпуль" проиграл "Реалу".

Как сдержать Салаха? Кто будет играть против него индивидуально и будет ли? Чего ждать от обороны российской сборной и когда начнет забивать главный форвард Федор Смолов? На эти вопросы ответят эксперты программы.

Также в эфире включение нашего корреспондента из Санкт-Петербурга, где сегодня сыграет сборная России и комментарий экс-защитника российской команды, бронзового призера Евро-2008 Дениса Колодина.

Обсудим и победу англичан над Тунисом в Волгограде, а также атмосферу вокруг этой игры - английских фанатов просили быть осторожнее с русскими, но они оказались "даже слишком дружелюбными".

Итак, с 11.00 (мск) в прямом эфире rg.ru программа "Футбол на высоте".

Главные темы программы:

* Россия: как противостоять Салаху



* Саудовская Аравия: инцидент при посадке самолета со сборной в Ростове



* Англия: победа над Тунисом, мошками и стереотипами



* Хорватия: за что отчислили игрока команды Калинича