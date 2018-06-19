Каким будет новый внедорожник УАЗ "Патриот"

Ульяновский автомобильный завод в ближайшие два года подвергнет модернизации свой внедорожник "Патриот".

Уже в этом сентябре бестселлер марки должен обзавестись новой системой охлаждения двигателя - будет применен одноклапанный термостат.

Как известно, нынешней системы отопления салона недостаточно, как и системы охлаждения двигателя. Ранее одноклапанный термостат применялся на "Патриоте" агрегатируемый дизельным двигателем, он отчасти решал проблему с отоплением салона.

А в 2019 года "Патриот", как сообщает автомобильный интернет-ресурс RCI News, оснастят новым двигателем. Им станет 2,7-литровый бензиновый агрегат с отдачей 150 л.с. Также в марте следующего года внедорожник. опционально получит долгожданный 6-ступенчатый "автомат" от французской фирмы Punch Powertrain.

Напомним, сейчас УАЗ "Патриот" предлагается с безальтернативным двигателем объемом 2,7 литра мощностью 135 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Между тем популярность внедорожника упала. В 2017 году машина разошлась тиражом в 15 860 экземпляров - на 3,5 тысячи меньше, чем годом ранее.

В начале июня модель выросла до 719 000 рублей, самый дорогой "Патриот" обойдется в 999 900 рублей.

Актуальный УАЗ "Патриот" был представлен в октябре 2016 года.