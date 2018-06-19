Неймар из-за травмы досрочно покинул тренировку сборной Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар досрочно покинул тренировку команды в преддверии матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Коста-Рики. По сообщениям бразильских СМИ, он почувствовал боль в ноге.
Поясняется, что футболиста беспокоит лодыжка, на которой он в марте перенес операцию. Неймар получил травму в матче чемпионата Франции, в котором его "ПСЖ" разгромил "Марсель" со счетом 3:0. Из-за этой травмы он пропустил три месяца, однако успел восстановиться к мировому первенству.
Тем не менее, судя по всему, Неймар до сих пор испытывает проблемы. Он покинул тренировку в сопровождении физиотерапевта, при этом ранее он пропустил занятие, прошедшее после стартового матча "пентакампеонов" на турнире против Швейцарии (1:1).
СМИ, впрочем, подчеркивают, что ничего страшного с игроком не произошло. Ожидается, что уже завтра он вновь приступит к тренировкам. Матч между сборными Бразилии и Коста-Рики состоится 22 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 15:00 по московскому времени.
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