Неймар из-за травмы досрочно покинул тренировку сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар досрочно покинул тренировку команды в преддверии матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Коста-Рики. По сообщениям бразильских СМИ, он почувствовал боль в ноге.

Поясняется, что футболиста беспокоит лодыжка, на которой он в марте перенес операцию. Неймар получил травму в матче чемпионата Франции, в котором его "ПСЖ" разгромил "Марсель" со счетом 3:0. Из-за этой травмы он пропустил три месяца, однако успел восстановиться к мировому первенству.

Тем не менее, судя по всему, Неймар до сих пор испытывает проблемы. Он покинул тренировку в сопровождении физиотерапевта, при этом ранее он пропустил занятие, прошедшее после стартового матча "пентакампеонов" на турнире против Швейцарии (1:1).

СМИ, впрочем, подчеркивают, что ничего страшного с игроком не произошло. Ожидается, что уже завтра он вновь приступит к тренировкам. Матч между сборными Бразилии и Коста-Рики состоится 22 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 15:00 по московскому времени.