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Видео: 14-летняя звезда "Очень странных дел" сломала колено

Новость 19.06.2018, 18:57 | Текст: Олег Усков

Беда не приходит одна: мало того что четырнадцатилетнюю актрису Милли Бобби Браун, Оди из ретро-хоррора "Очень странные дела", затравили на гомофобской почве, так бедняга еще и претерпела серьезную травму.

Милли сломала коленную чашечку и в результате была вынуждена пропустить нынешнюю церемонию награждения кинопремии MTV. Где ОСД признали лучшим сериалом.

Про незадачу актриса рассказала через свой Instagram. Сейчас она находится на постельном режиме и пока неизвестно, когда сможет вернуться к работе - врачи строги.

По словам Милли, до этого она никогда ничего себе не ломала, так что ковылять на костылях для нее - в новинку.

Фото: youtube.com
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Милли Бобби Браун родилась в 2004 году в Испании в семье британских торговцев недвижимостью. Когда ей было четыре, Брауны перебралось в Великобританию, спустя еще четыре года - в Орландо, во Флориду, позже - в Лос-Анджелес.

Помимо Stranger Things снялась в сериалах "Взаперти", "Однажды в стране чудес", где сыграла Алису, "Морская полиция: Спецотдел", "Американская семейка" и "Анатомия страсти", в музыкальном видео проекта Sigma.

Ранее мы писали, что Милли стала самым молодым продюсером в истории Голливуда.

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