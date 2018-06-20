Биатлонист Шипулин - футболисту Дзюбе: Тема, ты - король

Российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин поздравил нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбу с голом в ворота сборной Египта в матче группового этапа чемпионата мира-2018. Наша команда минувшим вечером выиграла 3:1, а Дзюба забил третий мяч.

"Парни, вы лучшие! Красавцы! Тема, ты - король! С меня лыжи!" - написал Шипулин в своем Instagram.

Ранее он рассказал журналистам, что обещал подарить Дзюбе лыжи и теперь, очевидно, намерен сдержать слово.

После двух туров сборная России с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы А. Следующий матч наша команда проведет 25 июня в Самаре против Уругвая, эта игра начнется в 17:00 по московскому времени.