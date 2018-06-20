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20.06.2018 11:02
Рубрика: Спорт

Как болельщики отметили победу сборной России над Египтом

Сборная России одержала убедительную победу над командой Египта со счетом 3:1 на чемпионате мира по футболу. Наши футболисты по итогам двух матчей заработали шесть очков и впервые в своей истории вышли в плей-офф ЧМ.

Болельщики с размахом отметили исторический успех подопечных Станислава Черчесова. Вместе со стадионом "Санкт-Петербург", где был сыгран матч, победу над Египтом и выход в плей-офф отмечала вся страна. "РГ" собрала самые яркие моменты праздничных гуляний.

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