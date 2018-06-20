Как болельщики отметили победу сборной России над Египтом
Сборная России одержала убедительную победу над командой Египта со счетом 3:1 на чемпионате мира по футболу. Наши футболисты по итогам двух матчей заработали шесть очков и впервые в своей истории вышли в плей-офф ЧМ.
Болельщики с размахом отметили исторический успех подопечных Станислава Черчесова. Вместе со стадионом "Санкт-Петербург", где был сыгран матч, победу над Египтом и выход в плей-офф отмечала вся страна. "РГ" собрала самые яркие моменты праздничных гуляний.
"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта 11:17
Победа российской сборной по футболу в матче против команды Египта стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях - хэштеги #ЧМ2018 и #РоссияЕгипет вышли в топ российских трендов Twitter
Guardian: Россия - прекрасное место для проведения ЧМ-2018 10:52
По мнению британских журналистов, Россия "стала замечательным местом проведения ЧМ-2018". В издании The Guardian уверены, что многие любители футбола покинут страну с отличными воспоминаниями и другим взглядом на РФ
Станислав Черчесов: Главное - победа и радость наших болельщиков 00:56
Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Главный тренер команды Станислав Черчесов рассказал журналистам, за счет чего удалось обыграть египтян