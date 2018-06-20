Матвиенко: Победа сборной России над Египтом "это радость вдвойне"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила восхищение второй победой сборной России на чемпионате мира по футболу и пожелала футболистам дальнейших успехов.

"Наша национальная команда по футболу одержала такие потрясающие победы", - отметила сенатор, имея в виду разгром сборной Саудовской Аравии 14 июня со счетом 5:0 и вчерашнюю игру с Египтом, который россияне одолели со счетом 3:1. "Это настолько огромная радость для всех нас, мы не ожидали такого успешного выступления, тем более это радость вдвойне", - продолжила Матвиенко. "Замечательное начало чемпионата мира по футболу", - добавила она.

Глава Совфеда считает, что сборной России помогли и родные стены, и поддержка многомиллионной армии болельщиков.

"Давайте пожелаем нашим футболистам удачи и такого же успешного выступления в дальнейшем на чемпионате мира. Мы будем так же горячо болеть", - заключила она.

Вчерашней победой над Египтом Россия обеспечила себе выход в 1/8 финала мирового футбольного первенства. Сейчас команда занимает первое место в группе А с шестью очками и самой большой среди участников чемпионата разницей забитых и пропущенных голов - плюс семь. 25 июня россияне сыграют в Самаре со сборной Уругвая, после чего окончательно станет понятна расстановка команд в группе. В 1/8 финала две лучшие команды группы А сыграют с двумя самыми успешными сборными группы В, где выступают Испания, Португалия, Марокко и Иран.