Москва ликует: как болели за Россию в фан-зоне на Воробьевых (видео)

Сборная России уверенно обыграла египетскую команду со счетом 3:1 и впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Исторический успех нашей сборной праздновали и в Северной столице, где прошел матч, и в других городах. Тысячи российских и иностранных болельщиков собрались в фан-зоне на Воробьевых горах. Они поделились с "Российской газетой" ожиданиями от игры и своими эмоциями после финального свистка.