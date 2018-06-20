Москва ликует: как болели за Россию в фан-зоне на Воробьевых (видео)
Сборная России уверенно обыграла египетскую команду со счетом 3:1 и впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира. Исторический успех нашей сборной праздновали и в Северной столице, где прошел матч, и в других городах. Тысячи российских и иностранных болельщиков собрались в фан-зоне на Воробьевых горах. Они поделились с "Российской газетой" ожиданиями от игры и своими эмоциями после финального свистка.
Португалия - Марокко - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:44
В московских "Лужниках" в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира Португалия встречается с Марокко. После ничьи с испанцами команде Фернанду Сантуша нужно побеждать, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф турнира
"Ты просто космос, Стас". В соцсетях празднуют победу России над сборной Египта 11:17
Победа российской сборной по футболу в матче против команды Египта стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях - хэштеги #ЧМ2018 и #РоссияЕгипет вышли в топ российских трендов Twitter
Guardian: Россия - прекрасное место для проведения ЧМ-2018 10:52
По мнению британских журналистов, Россия "стала замечательным местом проведения ЧМ-2018". В издании The Guardian уверены, что многие любители футбола покинут страну с отличными воспоминаниями и другим взглядом на РФ