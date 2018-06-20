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20.06.2018 21:30
Рубрика: Легковые авто

Renault выпустит конкурента для "внедорожной" Lada Vesta Cross

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Компания Renault разработает вседорожную версию седана Logan. Ожидается, что французы представят автомобиль на Московском автосалоне, который пройдет в конце августа.

Производство модели будет налажено на российских мощностях бренда - на заводе АвтоВАЗа или на московском предприятии Renault. Как сообщают "Ведомости", машина поступит в продажу уже в ноябре.

"Внедорожный" Logan получит увеличенный со 155 мм до 195 мм дорожный просвет, пластиковый обвес "под кроссовер", включая накладки на пороги, расширители арок, другой передний бампер. Кроме того, новинка наверняка будет отличаться слегка переработанным интерьером.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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В техническом плане также будут изменения. Logan обещают снабдить не только механической коробкой передач, но и вариатором - он должен прийти на смену традиционному 4-ступенчатому "автомату".

Судя по всему, главным конкурентом такого автомобиля станет седан Lada Vesta Cross, который не так давно вывел на наш рынок АвтоВАЗ.

"РГ" одна из первых протестировала "внедорожную" Vesta. Вы можете ознакомиться с нашим материалом.

Ранее сообщалось, что в августе в Москве состоится другая премьера Renault - компания представит новый купеобразный кроссовер С-класса, выпуск которого наладят на московском заводе марки.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Не известно то, на какой платформе он будет построен. Впрочем, на московском заводе пока используется лишь тележка под названием B0, на которой созданы модели Duster и Kaptur. Есть основание предполагать, что и в случае с новинкой в Renault сохранят ту же базу.

Российские дилеры Renault в мае реализовали 12128 автомобилей - на 11% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2018 года продажи марки на российском рынке составили 57 277 машин, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Продажи седана Logan составили 2506 машин, что на 16% выше показателя годичной давности.

#Renault