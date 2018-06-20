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20.06.2018 01:03
Рубрика: Спорт

Сборная России выдала лучший старт в истории ЧМ среди стран-хозяев

Текст: Артур Нанян

Национальная сборная России по футболу установила историческое достижение. Победив Египет со счетом 3:1, она выдала лучший результат для всех стран-хозяек в истории чемпионатов мира после двух встреч. Команда Станислава Черчесова в двух стартовых турах набрала шесть очков, с разницей мячей 8:1.

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Предыдущий рекорд принадлежал итальянской сборной, которая на домашнем ЧМ в 1934 году также одержала на старте две победы, забила те же восемь мячей, но пропустила дважды.

Добавим, что в следующем туре группового этапа 25 июня Россия встретится в Самаре с Уругваем.

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