Сборная России выдала лучший старт в истории ЧМ среди стран-хозяев
Национальная сборная России по футболу установила историческое достижение. Победив Египет со счетом 3:1, она выдала лучший результат для всех стран-хозяек в истории чемпионатов мира после двух встреч. Команда Станислава Черчесова в двух стартовых турах набрала шесть очков, с разницей мячей 8:1.
Предыдущий рекорд принадлежал итальянской сборной, которая на домашнем ЧМ в 1934 году также одержала на старте две победы, забила те же восемь мячей, но пропустила дважды.
Добавим, что в следующем туре группового этапа 25 июня Россия встретится в Самаре с Уругваем.
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