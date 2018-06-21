Доллар к осени подорожает до 70 рублей

Новости

За перевозку наркотиков жителя Шанхая приговорили к смертной казни 05:49
Военные РФ доставили гуманитарную помощь в пригород Дамаска 05:38
ЕС в пятницу введет пошлины на ряд товаров из США 05:21
Четыре машины такси загорелись на открытой парковке в Москве 05:05
Трамп вновь заявил о желании поладить с Россией 04:40
Северная Корея передала США останки 200 американских солдат 04:33
Российский телеведущий погиб в Колумбии 04:23
Иранских женщин впервые за 40 лет пустили на стадион 03:57
Питер Фонда извинился за угрозы в адрес семьи президента США 03:55
Опрос: Россияне увидели в Сеуле стратегического партнера Москвы 03:32
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли три человека 03:25
Глава МВД РФ прибыл в США на саммит полицейских служб 02:41
Пять человек погибли при наезде грузовика на пешеходов в Мексике 02:19
Трамп пожалел детей нелегальных мигрантов 02:08
Фото с "убитыми" в России собаками оказалось подделкой 01:58
В Софеде прокомментировали высказывание Кикабидзе о СССР 01:38
Во Франции вооруженный мужчина напал на прохожих 01:36
В Индии самолет экстренно приземлился из-за отказа гидросистемы 00:53
Россияне застряли в Греции из-за инцидента с самолетом 00:29
Дания - Австралия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:05
СПЧ ООН получил заявление США о выходе из состава организации 20.06.2018
Видео: Футболист сборной Ирана сделал сальто, вбрасывая мяч из аута 20.06.2018
На Ильинке расширят пешеходное пространство 20.06.2018
Юные балканские спасатели приняли участие в соревнованиях "Выбор России" 20.06.2018
Египет пожаловался в ЮНЕСКО на китайскую копию Сфинкса 20.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
21.06.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Доллар к осени подорожает до 70 рублей

Текст: Евгений Гайва
К осени курс российской национальной валюты может опуститься до 70 рублей за доллар, поделился прогнозом с "Российской газетой" старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. Влияние на рубль окажет торговая война между Китаем и США.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"В перспективе нескольких месяцев, к осени, курс составит 65-67 рублей за доллар - это базовый сценарий. 70 рублей за доллар - возможный сценарий, если произойдет что-то серьезное, например, какая-то развивающаяся экономика испытает серьезные проблемы", - сказал Роман Ткачук.

На общем негативном фоне торговой войны инвесторы выводят средства из валют развивающихся стран, поскольку они традиционно считаются рискованными активами, в более устойчивые, какими являются доллары. Отток капитала наблюдается по всем валютам - это и китайский юань, и индийская рупия, и мексиканский песо, и турецкая лира, и российский рубль в том числе, пояснил эксперт.

Фото: Depositphotos.com
У рубля наступила полоса затяжных неприятностей

Но на общую ситуацию могут оказать дополнительное влияние потрясения в любой развивающейся экономике, например, Турции или Аргентине. Это еще больше напугает инвесторов, отток капиталов из рискованных активов усилится, что в итоге скажется и на рубле, заключил Роман Ткачук.

В США с 6 июля начнут действовать протекционистские таможенные пошлины в 25 процентов на китайские товары на сумму 36 миллиардов долларов. Позже к ним добавятся повышенные пошлины на китайские товары еще на 16 миллиардов долларов. В ответ Пекин также вводит повышенные пошлины на американские товары.

Напомним, 19 июня Белый дом распространил заявления президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о поручении подготовить новый список китайских товаров уже на сумму в 200 миллиардов долларов для введения дополнительных пошлин в размере 10 процентов. В КНР ранее заявляли, что будут защищать свои интересы.

Экономика Макроэкономика Экономика Финансы Валютный рынок

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
Глава МВД РФ прибыл в США на саммит полицейских служб
Российский телеведущий погиб в Колумбии
В Софеде прокомментировали высказывание Кикабидзе о СССР
Фото с "убитыми" в России собаками оказалось подделкой