Фото: Линда Гамильтон снова стала Сарой Коннор в новом "Терминаторе"

Линда "Сара Коннор" Гамильтон бряцает оружием на фото со съемок нового "Терминатора".

Мать "спасителя человечества" Джона Коннора вновь возвращается в боевой амуниции для грядущей картины, которой занимаются ее бывший супруг Джеймс Кэмерон как продюсер и один из сценаристов и Тим Миллер ("Дэдпул") на посту режиссера. В случае успеха предполагается трилогия.

Напомним, что сюжет будет связан не столько с самой Сарой Коннор и легендарным Т-800, а сосредоточится больше на новых персонажах: героиню актрисы Наталии Рейс, некую Дану Рамос, будет преследовать новый терминатор в исполнении Габриэля Луны.

Маккензи Дэвис отведена значительная роль в перезапуске франшизы, она исполнит роль солдата с навыками машины смерти, которая призвана защищать, а не уничтожать.

Впрочем, нельзя не отметить, что персонажи Гамильтон и Дэвис на уже имеющихся фото весьма похожи, так что слухи о молодой версии Сары Коннор могут быть в том или ином виде подтверждены.

Напомним основной каст очередного перезапуска легендарной франшизы, которая не будет учитывать опыт всех последующих после второй части продолжений: Маккензи Дэвис, Арнольд Шварценеггер, Линда Гамильтон, Диего Бонета, Габриэл Луна, Наталия Рейс.

Отметим, что, несмотря на перенесенную операцию, Шварценеггер вновь готов вернуться к одной из своих культовых ролей.

Премьера ожидается в следующем году.