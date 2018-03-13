Маккензи Дэвис сыграет в новом "Терминаторе" "новую Сару Коннор"

Маккензи Дэвис сыграет в новом "Терминаторе", сообщает SlashFilm.

Успешно летящая ракетой вверх карьера канадской актрисы Маккензи Дэвис ("Бегущий по лезвию 2049", "Черное зеркало", "Марсианин") на днях пополнилась еще одним значимым проектом - грядущим перезапуском франшизы "Терминатор", заведовать которой будет Тим Миллер ("Дэдпул") под недремлющим взором отца скайнет-киборгов Джеймса Кэмерона.

Предполагается, что Дэвис сыграет важную роль в противостоянии людей и роботов (ее роль описывается как "солдат-убийца на задании"), не уступающую по значимости Саре Коннор, если вовсе не ее молодую "версию", которая появится во всех частях планируемой трилогии.

Напомним, новая часть напрямую продолжит легендарный "Терминатор 2: Судный день", оставив за бортом события последующих частей.

Неумолимый экс-губернатор Арнольд Шварценеггер вновь примерит изрядно поистрепавшийся образ механического киллера, а Линда Хэмилтон, в свою очередь, вернется к образу Сары Коннор.

Детали сюжета не раскрываются, кроме возможного фарсового спасения американского президента, но уже известно, что основные события развернутся в Мексике. Это не случайно - у антагониста будут мексиканские корни.

Последнюю версию сценария создал Билли Рэй ("Голодные игры", "Капитан Филлипс").

Съемки "Терминатора 6" стартуют в июне, премьера ожидается 25 июля 2019 года.