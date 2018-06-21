Касильяс предсказал встречу России и Испании в финале ЧМ-2018
Сборная России имеет шансы дойти до финала домашнего чемпионата мира по футболу, уверен знаменитый в прошлом вратарь сборной Испании, чемпион мира-2010 Икер Касильяс. При этом он выразил надежду, что соперником россиян в решающем матче станет испанская команда.
Касильяс дал высокую оценку организации мирового первенства. Он также поздравил сборную России с выходом в плей-офф ЧМ-2018.
"Организация турнира проходит на высочайшем уровне, благодарен вам за это. Хочу поздравить Россию с тем, что вы прошли в плей-офф вместе с Уругваем. Так как вы являетесь хозяевами, то это дает вам определенное преимущество, - приводит слова Касильяса Sport24. - В будущем, возможно, что Россия и Испания встретятся в финале. А может и нет. Если будет именно так, то буду надеяться на победу испанцев. Если нет - буду верить, что ваша сборная пройдет как можно дальше".
Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф благодаря победам над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). Также из нашей группы пробилась в следующий раунд сборная Уругвая, которая в заключительном туре группового этапа сыграет с Россией 25 июня в Самаре.
Стоит при этом отметить, что наша национальная команда может встретиться с испанцами уже в 1/8 финала. Это будет зависеть от того, какое место подопечные Станислава Черчесова займут в итоге в группе, а также от того, пробьются ли в плей-офф испанцы и с какого места.
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