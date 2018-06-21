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21.06.2018 09:40
Рубрика: Легковые авто

Nissan X-Trail и Qashqai получили мультимедиа от "Яндекса"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Японские кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai теперь оснащаются в России "Яндекс.Авто".

"Мультимедийка" получила четырехъядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти, 8-дюймовый сенсорный монитор и модуль высокоскоростной связи 4G, при помощи которого предустановленные приложения будут обновляться.

На экран мультимедийной системы может выводиться информация "Яндекс.Навигатора", прогноз погоды, стримминг музыки "Яндекс.Музыки". Кроме того, пользователи смогут воспользоваться возможностью поиска в интернете. Есть здесь и фирменный голосовой помощник

"Яндекс.Авто" устанавливается на Qashqai в комплектациях SE и QE с двухлитровым мотором, а также на X-Trail в исполнениях SE и LE с двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра.

Фото: пресс-служба Nissan
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Отметим, что "Яндекс.Авто" есть у седана Toyota Camry и кроссоверов Toyota RAV4 и Chery Tiggo 5.

Ранее сообщалось, что Nissan начал тестовую сборку обновленного X-Trail в Санкт-Петербурге, модель встанет на конвейер в сентябре. 

Также японская компания начала продажи обновленного Juke. Кроссовер можно заказать по цене от 1 200 000 рублей. Автомобиль пока будет продаваться только с передним приводом, вариатором и бензиновым мотором 1,6 литра, который выдает 117 л.с.

Российские дилеры Nissan в мае реализовали 5941 автомобиль - на 3% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 года в России было продано 29645 автомобилей марки, что на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Бестселлером бренда является Nissan X-Trail, чьи продажи увеличились на 14% - до 1766 штук.

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