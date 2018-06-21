Президиум Мосгорсуда решит вопрос ужесточения наказания Пирумову 5 июля

Президиум Мосгорсуда перенес рассмотрение кассационного представления Генеральной прокуратуры РФ на приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову на 5 июля. Таким образом, суд удовлетворил ходатайства арестованного, который хотел участвовать в судебном заседании, но не был доставлен на процесс в четверг, 21 июня.

Экс-чиновника, напомним, в конце прошлого года осудили за хищение бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

Согласно приговору, Пирумов был признан виновным и приговорен к лишению свободы, однако тут же в зале суда был освобожден из-под стражи, так как отбыл назначенное наказание в СИЗО.

В итоге Пирумов и его подельники отделались только штрафами.

Гособвинение сочло такую ситуацию, а значит и сам приговор несправедливыми. Прокуроры добиваются ужесточения наказания и назначения бывшему замминистра реального лишения свободы с отбыванием в колонии.

Примечательно, что пока в судах решается судьба Пирумова по так называемому "делу реставраторов", его вновь задержали, предъявив уже новые обвинения. 18 мая текущего года Пирумов был арестован по новому уголовному делу, возбужденному по факту хищений при реставрации объектов Эрмитажа.

Напомним, Григорий Пирумов был ключевым фигурантом громкого "дела реставраторов" о преступной группе, состоящей из чиновников Минкультуры и представителей бизнеса. Вступив в сговор, они похитили более 100 миллионов рублей бюджетных средств. Деньги были выделены на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Изборского кремля в Псковской области и других исторических объектов.