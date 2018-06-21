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Рубрика: В мире

Трамп съязвил в адрес человека с длинными волосами

Текст: Максим Макарычев
На митинге в Миннесоте президент США Дональд Трамп похвалил Ким Чен Ына и отверг сговор с Россией.
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

Выступление главы Белого дома в городе Дулуте, которое больше напоминало шоу, состоялось спустя несколько часов после подписания им указа, который отменил разделение семей мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу США, сообщает CNN.

Как отмечают наблюдатели, во время часового выступления Трамп запросто "перепрыгивал с одной темы на другую". В своей речи американский лидер еще раз эмоционально заявил об отсутствии какой-либо связи между его предвыборной кампанией и Москвой, дав понять, что он хочет наладить отношения с Россией.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Президент США также затронул тему исторического саммита с главой КНДР, который прошел 12 июня в Сингапуре. "Я поладил с Ким Чен Ыном, и это хорошо, по крайней мере, не так уж плохо. Еще полтора года назад (до избрания Трампа - прим. ред.) никто не думал, что это возможно", - отметил глава Белого дома. По его словам, "председатель Ким превратит Северную Корею в прекрасную, успешную страну".

Трамп также подтвердил свое намерение прекратить иностранную помощь странам, из которых в Соединенные Штаты прибывают нелегальные мигранты, и дал понять, что ужесточит миграционное законодательство.

Отдельно он затронул вопрос своих отношений с американской элитой и с демократами. Как отметил американский лидер, политика "открытых границ" демократов позволила проникнуть в Америку нелегальным мигрантам и наркотикам, которые "вылились" на американские улицы. "Мы ее (эту политику) останавливаем", - заявил Трамп.

Не менее любопытными были высказывания главы Белого дома в отношении американских "сливок общества". "У меня лучшая квартира, чем у них. Я умнее, чем они есть. Я богаче, чем они есть. Я стал президентом, а они нет", - не без доли самовосхваления заключил Дональд Трамп.

Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости
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В своей крайне эмоциональной и местами провокационной речи президент США позволил себе покритиковать одного из зрителей за длинные волосы, сказав, что он не может понять, является ли этот человек мужчиной или женщиной, отмечает cbsnews.com.

Он поиздевался и над другим пришедшим, которого за крики в адрес президента вывела с митинга охрана, сказав ему вслед: "До свидания, дорогой, до свидания, дорогой", посоветовав этому человеку вернуться домой к "маме".

Возбужденная толпа встретила бурными аплодисментами монолог Дональда Трампа. "Кстати, есть ли что-нибудь интереснее выступления Трампа?" - задал риторический вопрос в конце своей речи президент США.

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