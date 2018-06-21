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Рубрика: В мире

В США задержали подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion

Текст: Константин Волков

Полиция США задержала подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion. Как передает New York Daily News со ссылкой на шерифа округа Броуард, 22-летний предполагаемый убийца по имени Дедрик Д. Уильямс был взят под стражу в среду - спустя два дня после того, как в Южной Флориде был застрелен Джасей Дуэйн Онфрой, больше известный как XXXTentacion.

Задержанному предъявлены обвинения в убийстве первой степени, угоне автомобиля и вождении без прав. Дедрик Д. Уильямс ранее неоднократно задерживался полицией по подозрению в причастности минимум к 11 преступлениям, среди которых хранение кокаина, незаконное хранение оружия, домашнее насилие, нападение с использованием огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах, угон автомобиля. В 2014 году он, например, был арестован за то, что угрожал своей подруге, приставив той пистолет к голове.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
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Еще двое подозреваемых в организации убийстве находятся в розыске, ордер на их арест уже выдан судом.

Напомним, XXXTentacion исполнитель скончался 18 июня в больнице, куда был доставлен с огнестрельным ранением. По словам очевидцев, двое нападавших несколько раз выстрелили в рэпера, который выходил из салона, где собирался купить мотоцикл. Злоумышленники похитили сумку Louis Vuitton из автомобиля музыканта.

Напомним, в эти выходные XXXTentacion планировал провести благотворительный концерт во Флориде. В сети появилось видео, как за несколько часов до трагедии рэпер едет по Майами и общается со своими поклонниками.

В свою очередь, сам XXXTentacion имел свою криминальную историю. Он был заключен в тюрьму в декабре 2016 года за домашнее насилие в отношении своей беременной подруги, а также провел шесть месяцев в тюрьме за вооруженное вторжение в частный дом в 2015 году, сообщает Pitchfork. Судья недавно отпустил Онфроя из тюрьмы под домашний арест.

Рэпер считался одним из самых многообещающих исполнителей своего поколения. Вышедший летом прошлого года альбом "17" занял второе место в чарте Billboard 200. Погибший был уважаем другими музыкантами. На смерть XXXTentacion одним из первых отреагировал Канье Уэст.

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