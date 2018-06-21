На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Вышел первый трейлер продолжения "Рокки"

Новость 21.06.2018, 15:40 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com/ MGM
Фото: youtube.com/ MGM

Опубликован первый трейлер напряженно ожидаемой поклонниками Сильвестра Сталлоне ленты MGM и Warner Bros. "Крид 2" (Creed II) - призовой спортивной драмы. В этот раз дополнительно ценной возвращением зловещих русских - семейства Драго. 

Согласно сценарию, Адонис Крид, протеже Рокки Бальбоа, сын его покойного друга, встретится на ринге с сыном давнего врага - Виктором, отпрыском бездушного Ивана Драго - в богатом красном халате.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures
Вышел трейлер кукольной драмы Роберта Земекиса

"Два поколения бойцов снова разбираются в своих жизненных проблемах с помощью бокса", - напыщенно вещает синопсис.

Режиссер - Стивен Кейпл-младший (сериал "Повзрослевшие", "Земля обетованная").

В ролях: Майкл Б. Джордан ("451 градус по Фаренгейту"), Сталлоне, в этой своей шляпе, также выступивший соавтором сценария и сопродюсером, Тесса Томпсон ("Мир Дикого Запада"), Дольф Лундгрен, Вуд Харрис ("Прослушка", "Доктор Хаус").

В кино - 21 ноября. Но российская премьера только 17 января 2019-го.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#Голливуд
Фото: youtube.com/ Universal Pictures
Вышел трейлер кукольной драмы Роберта Земекиса 12:05
Фото: Линда Гамильтон снова стала Сарой Коннор в новом "Терминаторе" 11:49
Провал "Хана Соло" поставил под вопрос будущее новых "Звездных войн" 11:04
#трейлер
Фото: youtube.com
Вышел русский трейлер кукольного хард-бойлда "Игрушки для взрослых" 20.06.2018
Вышел трейлер "Пылающего" - экранизации Харуки Мураками 20.06.2018
Вышел трейлер новой комедии звезды 90-х Вупи Голдберг 20.06.2018
#боевик
Фото: kinopoisk.ru
Вышел тизер третьего сезона безумного сериала "Проповедник" 20.06.2018
Появились новые отрывки из "Убийцы 2" и новости о третьей части 20.06.2018
Появились фото и видео со съемок "Терминатора 6" 20.06.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.