Вышел первый трейлер продолжения "Рокки"

Опубликован первый трейлер напряженно ожидаемой поклонниками Сильвестра Сталлоне ленты MGM и Warner Bros. "Крид 2" (Creed II) - призовой спортивной драмы. В этот раз дополнительно ценной возвращением зловещих русских - семейства Драго.

Согласно сценарию, Адонис Крид, протеже Рокки Бальбоа, сын его покойного друга, встретится на ринге с сыном давнего врага - Виктором, отпрыском бездушного Ивана Драго - в богатом красном халате.

"Два поколения бойцов снова разбираются в своих жизненных проблемах с помощью бокса", - напыщенно вещает синопсис.

Режиссер - Стивен Кейпл-младший (сериал "Повзрослевшие", "Земля обетованная").

В ролях: Майкл Б. Джордан ("451 градус по Фаренгейту"), Сталлоне, в этой своей шляпе, также выступивший соавтором сценария и сопродюсером, Тесса Томпсон ("Мир Дикого Запада"), Дольф Лундгрен, Вуд Харрис ("Прослушка", "Доктор Хаус").

В кино - 21 ноября. Но российская премьера только 17 января 2019-го.