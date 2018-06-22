Коутиньо во второй раз признан лучшим игроком матча на ЧМ
Бразилец Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против Коста-Рики (2:0). Именно Коутиньо открыл счет в этой встрече, отличившись уже в компенсированное время. Второй гол в активе Неймара.
Коутиньо был признан лучшим и после первой игры Бразилии на нынешнем турнире, когда "желто-зеленые" разошлись миром со Швейцарией (1:1). Единственный мяч пятикратных чемпионов мира тогда забил как раз полузащитник "Барселоны".
Помимо Коутиньо, дважды подряд лучшим игроком матча на ЧМ-2018 признавались только трое: хорват Лука Модрич, португалец Криштиану Роналду и россиянин Денис Черышев.
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