Коутиньо во второй раз признан лучшим игроком матча на ЧМ

Бразилец Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против Коста-Рики (2:0). Именно Коутиньо открыл счет в этой встрече, отличившись уже в компенсированное время. Второй гол в активе Неймара.

Коутиньо был признан лучшим и после первой игры Бразилии на нынешнем турнире, когда "желто-зеленые" разошлись миром со Швейцарией (1:1). Единственный мяч пятикратных чемпионов мира тогда забил как раз полузащитник "Барселоны".

Помимо Коутиньо, дважды подряд лучшим игроком матча на ЧМ-2018 признавались только трое: хорват Лука Модрич, португалец Криштиану Роналду и россиянин Денис Черышев.