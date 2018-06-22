Лауреат Каннского фестиваля Ксавье Долан сыграет во второй части "Оно"

Ксавье Долан пополнил состав сиквела "Оно". Как сообщает Deadline, персонажем известного канадского режиссера и сценариста ("Мамочка", "Это всего лишь конец света"), лауреата всевозможных фестивалей, включая Каннский, будет писатель-гомосексуалист Адриан Меллон, чья судьба в Дерри с его плохо скрываемой местными гомофобией оказалась печальной. Также к ленте присоединился Уилл Бейнбринк ("Королева юга"), который сыграет жестокого мужа Беверли Марш, Тома Рогана.

Основной актерский состав второй части истории про уничтожение танцующих сил зла с красным носом сейчас выглядит следующим образом: Джессика Честейн - повзрослевшая Беверли Марш, Джеймс МакЭвой - Билл Денбро, Билл Хейдер - Ричи Тозиер, Энди Бин - Стэнли Урис, Джеймс Рэнсон - Эдди Каспбрак, Исайя Мустафа - Майкл Ханлон.

Билл Скарсгард вновь примерит костюм Пеннивайза, а что касается молодых актеров из первой части, то они появятся, скорее всего, во флэшбеках.

Стоит отметить, что, несмотря на фото, предоставленное Джеймсом Макэвоем, которое многие СМИ принялись трактовать как сигнал о начале съемочного процесса, сами съемки начнутся лишь в следующем месяце.

IT: Chapter Two starts filming today!!!! 😍 Thanks for that James McAvoy! pic.twitter.com/GQ5hvRG3AZ — oh my skarsgård 🎈 (@madampennywise) June 20, 2018

За постановку "Оно 2" по-прежнему отвечает Андрес Мускетти, а сценарий адаптации вновь написал Гари Доберман.

Премьера намечена на 5 сентября 2019 года.