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22.06.2018 20:55

Неймар в матче с Коста-Рикой установил рекорд чемпионатов мира

Текст: Данила Жиляев

Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча завершилась со счетом 2:0, при этом в игре был установлен рекорд.

Оба мяча были забиты уже в дополнительное время. На 91-й минуте отличился Филиппе Коутинью, а на 97-й минуте свой мяч забил главная звезда бразильской сборной Неймар. Его гол стал самым поздним в истории всех чемпионатов мира, забитым в основное время матча.

Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Помимо этого, форвард "пентакампеонов" вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории бразильской сборной. Мяч в ворота костариканцев стал для Неймара 56-м в футболке национальной команды.

Больше него в разные годы забивали только великий Пеле и "зубастик" Роналдо - 77 и 62 гола соответственно.

Бразильцы благодаря этой победе набрали 4 очка в группе Е. Сегодня состоится еще один матч этого квартета - сборная Сербии в 21:00 по московскому времени выйдет на поле стадиона в Калининграде против команды Швейцарии. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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