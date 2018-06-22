Бразилия обыграла Коста-Рику благодаря голам в добавленное время

Первый тайм был убаюкивающим. Костариканцы умело сдерживали бразильских звезд, не давая им развернуться. Лидер пятикратных чемпионов мира Неймар лишь пару раз обострил игру, а в остальном он частенько терял мяч. В общем, у фаворита мало что получалось. Более того, самый опасный момент в стартовые 45 минут был у Коста-Рики. Это Борхес бил из убойной позиции, но попал мимо.

Совсем другая картина была во второй половине. Бразильцы резко прибавили. На 49-й минуте "желто-зеленые" упустили шикарный момент для гола. Это Габриэль Жезус выпрыгнул выше всех в чужой штрафной и пробил головой в перекладину. Буквально через несколько секунд уже Филиппе Коутинью был близок к голу. Но полузащитник "Барселоны" попал с нескольких метров в защитника костариканцев.

Наконец забегал Неймар. Но при это он все равно неоправданно много терял мяч. И все же два момента у лидера бразильцев было. Сначала его удар каким-то чудом потащил Кейлор Навас, а на 72-й минуте полузащитник "ПСЖ" просто не попал по воротам после дальнего удара.

На 79-й минуте Неймар мог забить свой первый гол на ЧМ-2018. Но арбитр Бьорн Куйперс, назначивший пенальти за снос лидера бразильцев, посмотрел видеоповтор и отменил свое решение. "Желто-зеленые" были в гневе, но от этого меньше атаковать они не стали. Хотя костариканцы всеми возможными способами пытались надавить на соперника. После почти каждого столкновения они падали на газон, останавливая игру.

И все же бразильцы победили. Уже на 91-й минуте Коутиньо ворвался в штрафную и пробил-таки Наваса. А через несколько мгновений многострадальный Неймар все же забил, установив окончательный счет - 2:0. "Желто-зеленые" впервые выиграли на ЧМ-2018 и как минимум на несколько часов возглавили турнирную таблицу группы "Е".