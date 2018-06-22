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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи назвали основные версии крушения Ми-2 в ХМАО

Фото: Пресс-служба СК РФ Фото: Пресс-служба СК РФ
Фото: Пресс-служба СК РФ

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в ХМАО-Югре, проверяются три версии причины катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Фото: depositphotos.com
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По мнению следователей, к происшествию могли привести техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования или ухудшение состояния здоровья пилота. Эти версии сейчас проверяются специалистами ведомства, которые работают на месте крушения. Отмечается, что ни одна из них не является приоритетной.

В ведомстве уточнили, что вертолет потерпел крушение в ходе перелета в Сургут, после того, как выгрузил в Лангепасе транспортируемый груз. Корпус упавшего судна нашли в 7 километрах от города, в болотистой местности. Известно, что на борту во время крушения находился пилот. Он погиб.

На данный момент информация о возможных пассажирах, которые могли находиться в вертолете, не подтвердилась.

- В ходе данных мероприятий обнаружено только тело пилота вертолета – уточнили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.‬

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