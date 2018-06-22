Стало известно, когда Дзагоев вернется в общую группу сборной России

У полузащитника сборной России по футболу Алана Дзагоева еще будет шанс сыграть на домашнем чемпионате мира. Об этом рассказал журналистам врач нашей национальной команды Эдуард Безуглов.

Дзагоев травмировался в матче открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Еще в первом тайме он был заменен, обследование выявило у него повреждение мышц задней поверхности бедра. Он не полетел со сборной на матч с Египтом (3:1), а сегодня провел первую индивидуальную тренировку на поле. Очевидно, он не сыграет и с Уругваем - этот матч состоится 25 июня в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. Однако поскольку наша сборная уже обеспечила себе выход в плей-офф, то у Дзагоева будет шанс появиться на поле в матче 1/8 финала.

"Было сразу ясно, что раньше плей-офф Алан не восстановится, - подчеркнул Безуглов. - Пока он остается в Новогорске, а уже после того, как сборная вернется из Самары, он будет заниматься вместе со всеми, с некоторыми ограничениями".

Кроме того, пока продолжает занятия по индивидуальной программе полузащитник Юрий Жирков, замененный в игре с Египтом из-за проблем с голеностопом. Но он должен вернуться в общую группу уже в субботу.