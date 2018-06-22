Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
22.06.2018 08:20
Рубрика: В мире

Тренер Хорватов поделился секретом успеха команды на ЧМ-2018

Текст: Александр Борисов

"Мы великолепно сыграли против Аргентины. Наша команда была в каждом сегменте лучше. Игроки полностью выполнили мои установки на матч, а болельщики оказывали неоценимую помощь, перекрикивая на трибунах оппонентов", - рассказал тренер сборной Хорватии Златко Далич после победы его команды над аргентинцами со счетом 3:0.

Фото: Михаил Сербин / РИА Новости
Модрич признан лучшим игроком матча Аргентина - Хорватия

"Мы должны быть счастливы, слава Богу, мы победили Аргентину! Мы добились первой цели, но мы должны оставаться спокойными, смиренными и достойными победы. Самое главное - мы идем вперед", - цитирует слова Далича издание "Jutarnji list".

Тренер так охарактеризовал свои впечатлениями от прошедшей игры: "Великолепный матч. Мы были лучше в каждом сегменте. Игроки делали то, о чем мы заранее договорились", - рассказал наставник хорватской футбольной команды, добавив, что "я верил в победу и до игры, я всегда позитивен".

При этом Далич подчеркивает, что "мы не сможем ничего добиться, если не избавимся от эйфории после побед". Хорват также выразил огромную благодарность болельщикам сборной, отметив, что "они были нашим 12-м игроком на трибунах, были громче аргентинцев, несмотря на то, что тех было больше".

Тренер сообщил, что на матч против Исландии выйдет обновленный состав сборной, так как основные игроки должны набраться сил и готовиться к одной восьмой финала ЧМ-2018.

Фото: REUTERS
Рассказываем о самых необычных болельщиках чемпионата мира-2018

"Теперь я хочу открыть вам секрет, - интригующе продолжил Далич. - В течение последних двух дней я не сообщал ни одной тактической детали игрокам, поскольку я хотел их расслабить, хотел, чтобы, выйдя на поле, они наслаждались самой игрой. Обсуждая три месяца назад предстоящую игру, я сказал, что это будет самая простая игра для нас. При этом это никак не связано с командой Аргентины, которая отличная. Мои ребята сегодня наслаждались футболом. И я думаю, что вместе с ними футболом наслаждался и весь мир".

Напомним, что накануне сборная Хорватии на стадионе "Нижний Новгород" разгромила финалиста прошлого чемпионата мира - Аргентину (3:0), обеспечив себе досрочный выход в плей-офф.

Новости чемпионата
Модрич признан лучшим игроком матча Аргентина - Хорватия 00:05
Сербия - Швейцария - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:05
Победой в матче с Перу Франция обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ 21.06.2018
В Петербурге появилось граффити, посвященное Черчесову 21.06.2018
Хорваты разгромили Аргентину и вышли в 1/8 финала ЧМ 21.06.2018

Хорваты разгромили Аргентину и вышли в 1/8 финала ЧМ 21.06.2018

Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Благодаря этому балканская сборная досрочно вышла в плей-офф ЧМ

Дидье Дешам: Поздравляю сборную России с прекрасным стартом 21.06.2018

Дидье Дешам: Поздравляю сборную России с прекрасным стартом 21.06.2018

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам поздравил сборную России с победами на чемпионате мира. "Две прекрасные победы, прекрасный старт. Болельщики могут гордиться своей командой", - отметил он

Как "болеют" в официальной фан-зоне Москвы 21.06.2018

Как "болеют" в официальной фан-зоне Москвы 21.06.2018

Весь центр Москвы в дни ЧМ-2018 превратился в одну сплошную фан-зону. Однако в столице есть главное место, где можно посмотреть футбол на открытом воздухе - площадка перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах

Число зрителей на матчах ЧМ-2018 превысило миллион 21.06.2018

Число зрителей на матчах ЧМ-2018 превысило миллион 21.06.2018

Число зрителей матчей чемпионата мира по футболу 2018 года достигло миллионной отметки. Миллионный зритель посетил игру второго тура группового раунда между командами Дании и Австралии, которая прошла в Самаре