Тренер Хорватов поделился секретом успеха команды на ЧМ-2018

"Мы великолепно сыграли против Аргентины. Наша команда была в каждом сегменте лучше. Игроки полностью выполнили мои установки на матч, а болельщики оказывали неоценимую помощь, перекрикивая на трибунах оппонентов", - рассказал тренер сборной Хорватии Златко Далич после победы его команды над аргентинцами со счетом 3:0.

"Мы должны быть счастливы, слава Богу, мы победили Аргентину! Мы добились первой цели, но мы должны оставаться спокойными, смиренными и достойными победы. Самое главное - мы идем вперед", - цитирует слова Далича издание "Jutarnji list".

Тренер так охарактеризовал свои впечатлениями от прошедшей игры: "Великолепный матч. Мы были лучше в каждом сегменте. Игроки делали то, о чем мы заранее договорились", - рассказал наставник хорватской футбольной команды, добавив, что "я верил в победу и до игры, я всегда позитивен".

При этом Далич подчеркивает, что "мы не сможем ничего добиться, если не избавимся от эйфории после побед". Хорват также выразил огромную благодарность болельщикам сборной, отметив, что "они были нашим 12-м игроком на трибунах, были громче аргентинцев, несмотря на то, что тех было больше".

Тренер сообщил, что на матч против Исландии выйдет обновленный состав сборной, так как основные игроки должны набраться сил и готовиться к одной восьмой финала ЧМ-2018.

"Теперь я хочу открыть вам секрет, - интригующе продолжил Далич. - В течение последних двух дней я не сообщал ни одной тактической детали игрокам, поскольку я хотел их расслабить, хотел, чтобы, выйдя на поле, они наслаждались самой игрой. Обсуждая три месяца назад предстоящую игру, я сказал, что это будет самая простая игра для нас. При этом это никак не связано с командой Аргентины, которая отличная. Мои ребята сегодня наслаждались футболом. И я думаю, что вместе с ними футболом наслаждался и весь мир".

Напомним, что накануне сборная Хорватии на стадионе "Нижний Новгород" разгромила финалиста прошлого чемпионата мира - Аргентину (3:0), обеспечив себе досрочный выход в плей-офф.