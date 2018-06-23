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23.06.2018 15:28
Рубрика: Спорт

Марадона потребовал впустить его на тренировку сборной Аргентины

Текст: Илья Соболев

Легендарный Диего Марадона требует впустить его на тренировку сборной Аргентины. После поражения аргентинцев от Хорватии (0:3) Марадона намерен лично поднять дух команды.
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"Когда я надевал форму сборной, я всегда отдавался полностью, - приводит The Mirror слова Марадоны. - Такие люди, как Симеоне, Редондо, Каниджа, Луке и Гальего, делали то же самое. Хочу пообщаться с игроками и дать им понять, что значит носить форму сборной".

Накануне Марадона подверг резкой критике работу нынешнего наставника аргентинцев Хорхе Сампаоли, при этом выступив в защиту капитана сборной Лионеля Месси. Напомним, сам Диего, являющийся одним из лучших игроков в истории футбола, руководил национальной командой Аргентины на ЧМ-2010. Под его началом южноамериканцы дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Германии - 1:4.

Чтобы выйти из группы в России, аргентинцам в заключительном матче необходимо обыграть как можно крупнее Нигерию, чтобы получить разницу забитых и пропущенных мячей, большую, чем у Исландии, которая будет играть с Хорватией.

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