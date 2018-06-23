Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
23.06.2018 10:45
Рубрика: Спорт

Неймар: После игры с Коста-Рикой я плакал слезами радости

Бразильский футболист Неймар стал одним из главных героев матча ЧМ-2018 с Коста-Рикой. Он забил мяч, помог своей команде победить 2:0, а после игры не сдержал слез.

Текст: Данила Жиляев
Фото: REUTERS/Lee Smith Фото: REUTERS/Lee Smith
Фото: REUTERS/Lee Smith

"Не всем известно, через что я прошел, чтобы попасть сюда. Это были слезы радости и воли к победе, - пояснил бразилец в своем Instagram. - Мне не было легко, не станет легче и теперь. Но я иду к своей мечте - даже не к мечте, а к цели".

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Швейцария одержала волевую победу над Сербией

Неймар едва успел восстановиться к чемпионату мира после операции на лодыжки. А в игре с костариканцами он установил рекорд: его мяч, забитый на 97-й минуте, стал самым поздним в истории мировых первенств, состоявшимся в основное время. Кроме того, благодаря этому голу Неймар вышел на третье место среди лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив за национальную команду 55 мячей.

Новости чемпионата
Аргентина попросила Россию депортировать своих фанатов-хулиганов 11:48
Слезы Неймара. Ловчев - о победе сборной Бразилии и чувствах ее главной звезды 10:50
Германия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 10:27
Что интересного есть в Москве для болельщиков ЧМ-2018 09:00
Мохамед Салах стал почетным гражданином Чечни 01:51
Швейцария одержала волевую победу над Сербией 22.06.2018

Швейцария одержала волевую победу над Сербией 22.06.2018

Очередной день чемпионата мира по футболу завершился матчем второго тура группового этапа в квартете "Е" между сборными Сербии и Швейцарии в Калининграде. Швейцарцы одержали волевую победу со счетом 2:1

Нигерийцы благодаря дублю Мусы победили исландцев 22.06.2018

Нигерийцы благодаря дублю Мусы победили исландцев 22.06.2018

Ситуация в группе "D" чемпионата мира по футболу запуталась до предела. Проиграв Нигерии со счетом 0:2, исландцы упустили шанс оторваться от сборной Аргентины. А африканцы поднялись на второе место

Бразилия обыграла Коста-Рику благодаря голам в добавленное время 22.06.2018

Бразилия обыграла Коста-Рику благодаря голам в добавленное время 22.06.2018

Сборная Бразилии одержала первую победу на ЧМ-2018. В матче второго тура группового этапа в Санкт-Петербурге "желто-зеленые" обыграли Коста-Рику - 2:0. Оба гола были забиты в добавленное время

Стало известно, когда Дзагоев вернется в общую группу сборной России 22.06.2018

Стало известно, когда Дзагоев вернется в общую группу сборной России 22.06.2018

У полузащитника сборной России Алана Дзагоева еще будет шанс сыграть на чемпионате мира. "Когда сборная вернется из Самары, он будет заниматься вместе со всеми", - рассказал врач национальной команды Эдуард Безуглов