Неймар: После игры с Коста-Рикой я плакал слезами радости

"Не всем известно, через что я прошел, чтобы попасть сюда. Это были слезы радости и воли к победе, - пояснил бразилец в своем Instagram. - Мне не было легко, не станет легче и теперь. Но я иду к своей мечте - даже не к мечте, а к цели".

Неймар едва успел восстановиться к чемпионату мира после операции на лодыжки. А в игре с костариканцами он установил рекорд: его мяч, забитый на 97-й минуте, стал самым поздним в истории мировых первенств, состоявшимся в основное время. Кроме того, благодаря этому голу Неймар вышел на третье место среди лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив за национальную команду 55 мячей.