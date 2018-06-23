Неймар: После игры с Коста-Рикой я плакал слезами радости
Бразильский футболист Неймар стал одним из главных героев матча ЧМ-2018 с Коста-Рикой. Он забил мяч, помог своей команде победить 2:0, а после игры не сдержал слез.
"Не всем известно, через что я прошел, чтобы попасть сюда. Это были слезы радости и воли к победе, - пояснил бразилец в своем Instagram. - Мне не было легко, не станет легче и теперь. Но я иду к своей мечте - даже не к мечте, а к цели".
Неймар едва успел восстановиться к чемпионату мира после операции на лодыжки. А в игре с костариканцами он установил рекорд: его мяч, забитый на 97-й минуте, стал самым поздним в истории мировых первенств, состоявшимся в основное время. Кроме того, благодаря этому голу Неймар вышел на третье место среди лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив за национальную команду 55 мячей.
Nem todos sabem o que passei pra chegar até aqui, falar até papagaio fala, agora fazer ... poucos fazem!! O choro é de alegria, de superação, de garra e vontade de vencer. Na minha vida as coisas nunca foram fáceis, não seria agora né !!! O sonho continua, sonho não ... OBJETIVO ! Parabéns pela partida rapaziada, vocês são FODA. . . . 📷 @nogueirafoto
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