Сегодня сборные Польши и Колумбии сыграют в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира. Встреча пройдет на "Казань Арене".

Поляки в своем стартовом матче неожиданно уступили Сенегалу со счетом 1:2. Единственный мяч они забили на 86-й минуте благодаря Крыховяку, пропустив ранее автогола Сионека и гол Ньянга. Да и лидер поляков Роберт Левандовски никак не смог проявить себя.

Колумбия тоже начала турнир с поражения. Еще один сенсационный матч завершился проигрышем четвертьфиналистов прошлого ЧМ от Японии - 1:2. Колумбийцы потеряли очки и к тому же получили первую красную карточку на этом чемпионате.

Сегодняшние соперники считались фаворитами группы H, но неприятно удивили своих болельщиков. Теперь им предстоит реабилитироваться и сделать все, чтобы заработать очки в Казани.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с мексиканцем Сесаром Артуро Рамосом. Матч Польша - Колумбия начнется 24 июня в 21:00 по московскому времени.