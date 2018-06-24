Польша - Колумбия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Сегодня сборные Польши и Колумбии сыграют в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира. Встреча пройдет на "Казань Арене".
Поляки в своем стартовом матче неожиданно уступили Сенегалу со счетом 1:2. Единственный мяч они забили на 86-й минуте благодаря Крыховяку, пропустив ранее автогола Сионека и гол Ньянга. Да и лидер поляков Роберт Левандовски никак не смог проявить себя.
Колумбия тоже начала турнир с поражения. Еще один сенсационный матч завершился проигрышем четвертьфиналистов прошлого ЧМ от Японии - 1:2. Колумбийцы потеряли очки и к тому же получили первую красную карточку на этом чемпионате.
Сегодняшние соперники считались фаворитами группы H, но неприятно удивили своих болельщиков. Теперь им предстоит реабилитироваться и сделать все, чтобы заработать очки в Казани.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с мексиканцем Сесаром Артуро Рамосом. Матч Польша - Колумбия начнется 24 июня в 21:00 по московскому времени.
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