Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
24.06.2018 00:02
Рубрика: Спорт

Польша - Колумбия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Текст: Елена Казьмина

Сегодня сборные Польши и Колумбии сыграют в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира. Встреча пройдет на "Казань Арене".

Поляки в своем стартовом матче неожиданно уступили Сенегалу со счетом 1:2. Единственный мяч они забили на 86-й минуте благодаря Крыховяку, пропустив ранее автогола Сионека и гол Ньянга. Да и лидер поляков Роберт Левандовски никак не смог проявить себя.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Игрок сборной Колумбии получил множество угроз из-за удаления на ЧМ-2018

Колумбия тоже начала турнир с поражения. Еще один сенсационный матч завершился проигрышем четвертьфиналистов прошлого ЧМ от Японии - 1:2. Колумбийцы потеряли очки и к тому же получили первую красную карточку на этом чемпионате.

Сегодняшние соперники считались фаворитами группы H, но неприятно удивили своих болельщиков. Теперь им предстоит реабилитироваться и сделать все, чтобы заработать очки в Казани.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с мексиканцем Сесаром Артуро Рамосом. Матч Польша - Колумбия начнется 24 июня в 21:00 по московскому времени.

Новости чемпионата
Япония - Сенегал - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:05
На игре Германия - Швеция обновлен рекорд посещаемости арены "Фишт" 23.06.2018
Ройс стал лучшим игроком матча Германия - Швеция 23.06.2018
Германия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 23.06.2018
Сборная Германии в меньшинстве вырвала победу у шведов 23.06.2018

Сборная Германии в меньшинстве вырвала победу у шведов 23.06.2018

Сборная Германии в матче чемпионата мира одержала волевую победу над Швецией со счетом 2:1. Победный гол на 95-й минуте забил полузащитник Тони Кроос. Таким образом, Германия одержала первую победу на турнире

Мексика победила Южную Корею в матче чемпионата мира 23.06.2018

Мексика победила Южную Корею в матче чемпионата мира 23.06.2018

Сборная Мексики нанесла поражение команде Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1. Корейцы фактически лишились шансов на выход в плей-офф

Сенегалец Дьедиу рассудит сборные России и Уругвая 23.06.2018

Сенегалец Дьедиу рассудит сборные России и Уругвая 23.06.2018

Объявлена бригада арбитров, которая обслужит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая. Главным судьей встречи назначен сенегалец Маланг Дьедиу

Бельгия разгромила Тунис на ЧМ-2018 23.06.2018

Бельгия разгромила Тунис на ЧМ-2018 23.06.2018

Бельгийская сборная одержала вторую подряд победу на чемпионате мира. Команда Роберто Мартинеса уверенно обыграла Тунис со счетом 5:2 и практически обеспечила себе выход в плей-офф турнира