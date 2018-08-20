В Чечне установлены личности напавших на полицейских боевиков

В Чеченской Республике установлены личности двух боевиков, напавших на сотрудников полиции. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Двое нападавших оказались жителями города Шали, где в понедельник и были совершены первые два нападения. Данные об остальных боевиках сейчас проверяют правоохранители и следователи.

Как уже сообщалось, в Чечне 20 августа произошли сразу несколько нападений на сотрудников полиции - Грозном и Шали. Интервал между инцидентами составил около получаса. Предположительно, все они связаны между собой.