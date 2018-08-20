На воссоздание сгоревшей карельской церкви потребуется 100 миллионов

На воссоздание сгоревшей Успенской церкви потребуется 100 миллионов рублей. Такую цифру озвучили в пресс-службе министерства культуры РФ.

Напомним, в поджеге памятника федерального значения в городе Кондопоге подозревают 15-летнего подростка, который считает себя сатанистом. Против него возбудили два уголовных дела - уничтожение объектов культурного наследия и умышленное уничтожение или повреждение имущества. Подозреваемый подросток сейчас находится в Центре временного содержания несовершеннолетних МВД Карелии. Следователи назначили ему психиатрическую экспертизу.

Специалисты управления Росимущества и Управления по охране объектов культурного наследия Карелии провели совместный выезд в Кондопогу. Они считают, что несмотря на то что Успенская церковь XVIII века почти полностью утрачена, все же 17 венцов алтарного прируба и некоторые обугленные конструктивные элементы сохранили ценнейшую информацию об аутентичных приемах и технологиях, использовавшихся при строительстве церкви. Это говорит в пользу максимально достоверного и научно обоснованного воссоздания Успенской церкви.

Эксперты уверены, что спасательные работы надо проводить в ближайшее время. Необходим специализированный автотранспорт и механизмы - автолюлька, манипулятор для разборки завалов и транспортировки материалов, а также пиломатериалы для организации хранения, устройства навесов, временной кровли в случае консервации остатков сруба на месте пожара.