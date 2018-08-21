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21.08.2018 19:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-мэр Махачкалы предстанет перед судом

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)

Завершено расследование уголовного дела бывшего главы Махачкалы Мусы Мусаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

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По данным пресс-службы СКР, высокопоставленный чиновник в 2016-2017 годах незаконно предоставил в собственность трем физическим и двум юридическим лицам пять земельных участков общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Тем самым бюджету муниципального образования причинили ущерб на сумму свыше 48 миллионов рублей.

На земельные наделы органы предварительного следствия наложили арест.

Обвиняемый отстранен от занимаемой должности и находится под стражей. Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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