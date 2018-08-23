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23.08.2018 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудников воронежского интерната осудили за гибель 23 пациентов

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
К лишению свободы приговорили бывших директора и завхоза Новохоперского психоневрологического интерната, где жертвами пожара в 2015 году стала треть подопечных. Приговор по громкому делу районный суд вынес сегодня, 23 августа, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Напомним, жилой корпус интерната в селе Алферовка загорелся 12 декабря 2015-го около 23 часов. Внутри находилось 70 психически нездоровых постояльцев, из которых только 50 могли передвигаться самостоятельно. Сотрудники интерната и прибывшие на место пожарные начали выводить людей на улицу, но 23 человека спасти не удалось. Один из подопечных также получил тяжелые ожоги.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
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Как установлено судом, причиной пожара стало возгорание горючего отделочного материала в одной из палат. Огонь возник из-за неисправности потолочного электрооборудования. Огнеборцы прибыли в положенное время. Но эвакуировать всех, кто находился в здании, помешали нарушения норм пожарной безопасности, допущенные руководством интерната, отметили в прокуратуре.

- Невыполнение правил, определяющих безопасную эвакуацию людей при пожаре, несвоевременное обнаружение пожара в начальной стадии и отсутствие оповещения о нем персонала и обеспечиваемых лиц привели к массовой гибели.

Иными словами, в корпусе не было автоматической пожарной сигнализации, а работники интерната не знали, как действовать при ЧП.

Сразу после трагедии была уволена руководитель департамента соцзащиты Воронежской области Наталья Самойлюк. Фигурантами уголовного дела стали тогдашний директор Новохоперского интерната Сергей Никифоров и заведующий хозяйством Юрий Дыхненко.

Их признали виновными в преступлении, предусмотренным частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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По информации прокуратуры, 36-летнему Никифорову назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении, 30-летнему Дыхненко - два года в колонии-поселении. Оба на три года лишены права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в учреждениях органов государственной власти и местного самоуправления. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

Интернат в Алферовке отстроили заново, прошлым летом учреждение приняло первых постояльцев с хроническими заболеваниями психики. Ранее там содержались инвалиды обоих полов, теперь - только женщины.

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