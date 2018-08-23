Сотрудников воронежского интерната осудили за гибель 23 пациентов

К лишению свободы приговорили бывших директора и завхоза Новохоперского психоневрологического интерната, где жертвами пожара в 2015 году стала треть подопечных. Приговор по громкому делу районный суд вынес сегодня, 23 августа, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Напомним, жилой корпус интерната в селе Алферовка загорелся 12 декабря 2015-го около 23 часов. Внутри находилось 70 психически нездоровых постояльцев, из которых только 50 могли передвигаться самостоятельно. Сотрудники интерната и прибывшие на место пожарные начали выводить людей на улицу, но 23 человека спасти не удалось. Один из подопечных также получил тяжелые ожоги.

Как установлено судом, причиной пожара стало возгорание горючего отделочного материала в одной из палат. Огонь возник из-за неисправности потолочного электрооборудования. Огнеборцы прибыли в положенное время. Но эвакуировать всех, кто находился в здании, помешали нарушения норм пожарной безопасности, допущенные руководством интерната, отметили в прокуратуре.

- Невыполнение правил, определяющих безопасную эвакуацию людей при пожаре, несвоевременное обнаружение пожара в начальной стадии и отсутствие оповещения о нем персонала и обеспечиваемых лиц привели к массовой гибели.

Иными словами, в корпусе не было автоматической пожарной сигнализации, а работники интерната не знали, как действовать при ЧП.

Сразу после трагедии была уволена руководитель департамента соцзащиты Воронежской области Наталья Самойлюк. Фигурантами уголовного дела стали тогдашний директор Новохоперского интерната Сергей Никифоров и заведующий хозяйством Юрий Дыхненко.

Их признали виновными в преступлении, предусмотренным частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По информации прокуратуры, 36-летнему Никифорову назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении, 30-летнему Дыхненко - два года в колонии-поселении. Оба на три года лишены права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в учреждениях органов государственной власти и местного самоуправления. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

Интернат в Алферовке отстроили заново, прошлым летом учреждение приняло первых постояльцев с хроническими заболеваниями психики. Ранее там содержались инвалиды обоих полов, теперь - только женщины.