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Вышел новый трейлер ремейка легендарной "Суспирии"

Новость 23.08.2018, 20:35 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

БДСМ-балет, индустриальные вампиры и искривления черепов - в новом трейлере ремейка "Суспирии".

Не жалеющий зрителей после своего астрономической утомительности гей-шлягера "Зови меня своим именем" Лука Гуаданьино уже довольно скоро представит свою версию вечно-кроваво-красного хита Дарио Ардженто "Суспирия", которая заставила рыдать известного синефила Квентина Тарантино.

Помимо любопытного кастинга - Хлоя Грейс Морец, Дакота Джонсон и Тильда Суинтон существенно преобразились - режиссер припас еще один козырь. Им является Том Йорк, лидер одной из важнейших групп 90-х Radiohead, для которого этот проект станет первым серьезным композиторским опытом.

Фото: youtube.com/ A24
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В новом ролике появились беседы, а визуальная эстетика и тренировки в балетной школе приятно удивили новым подходом: вместо изощренного кэмпа фильма 1977 года, с которым Гуаданьино решил разумно не состязаться, ремейк решил обратиться к брутальному символизму и городскому декадансу.

Действие картины разворачивается в Берлине в 1977 году. Симпатичная американка с недюжинными амбициями приезжает в большой город, чтобы танцевать в известной балетной труппе. Однако вскоре выясняется, что как раз накануне ее прибытия мистическим образом пропадает одна из учениц. Дальше - хуже: таинственные события оказываются имманентной ширмой для прикрытия оккультного кровавого церемониала местного ковена ведьм.

Стоит также отметить, что ранее одна из актрис, участвовавших в ремейке, Хлоя Грейс Морец, нарекла режиссера Луку Гуаданьино Стэнли Кубриком наших дней, а сам ремейк сравнила и вовсе с "Сиянием". Кроме того, актриса пообещала, что зрители будут шокированы, и заявила, что она, в свою очередь, была рада участвовать в этом необычном, якобы ни на что не похожем проекте. Где, к слову, появится и Джессика Харпер, сыгравшая в оригинальном фильме.

На территории РФ премьера состоится 29 ноября.

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