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Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ представит на Московском автосалоне "вседорожный" Lada Xray

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ" Фото: Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"
Фото: Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"

Тольяттинский автогигант распространил тизер Cross-версии Lada Xray. У новой модификации появятся "вседорожные" возможности.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗ
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Анонс нового Lada XRay Cross опубликован на официальных страницах Lada в социальных сетях. Надпись на изображении: "Новый Lada Xray Cross. Премьера на ММАС-2018".

Судя по тизеру, в Xray Cross появится блок с выбором режима движения. После осветления картинки, удалось разобрать, что автомобиль получит 5 кнопок: Зимний режим работы ESC, режим движения по песку, Sport режим для АМТ, отключение ESC и кнопка включения обычного режима ESC.

Другие подробности о новинке не раскрываются.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Lada Xray Cross от обычной версии отличается увеличенным дорожным просветом, 17-ми колесными дисками, измененной формой бамперов и защитными накладками на кузове - дверях, бамперах, колесных арках. Модификация получит задние дисковые тормоза, рейлинги и антенну-плавник на крыше. Интерьер отличается повышенным комфортом и другой отделкой. Внедрение полного привода не планируется.

Xray Cross пойдет в серию осенью текущего года. Судя по ценообразованию Vesta SW Cross, автомобиль на 40-45 тысяч рублей будет дороже "обычной" версии высокого хэтчбека.

Ранее "РГ" публиковала фото и видео с тестов машины в феврале и марте.

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#Lada Xray
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